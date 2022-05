Dialuna merdia, dia 16 di mei 2022, Fraccion di MEP a entrega nan verslag pa loke ta trata e dos leynan di consenso di Reino, esta RAft y COHO. Un documento hopi amplio cu ta contene pregunta, critica, comentario y sugerencia pa cambio. Nos Fraccion a realisa un analisis amplio di ambos ley cual a tuma hopi tempo. E analisis a culmina den un verslag di 30 pagina cu despues di keda acopla na e demas verslagnan di e otro Fraccionnan den Parlamento lo keda manda pa Hulanda. Den e verslag nos a duna ambos ley su debido atencion, caminda articulo pa articulo a analisa e ley.

Na inicio di e verslag sigur nos a gradici Hulanda pa e sosten di likides ricibi, pero na mes momento a subraya di ta haya e condicionnan mara na esaki incomprendibel y inaceptabel. Mas cu claro nos a enfatisa e echo cu bou presion nos gobierno mester a acepta e condicionnan impone pa Hulanda. Pasobra e realidad na 2020 tabata cu sin e sosten di Hulanda nos no lo por a wanta cabes riba awa. Dus mucho escogencia no tabatin. Banda di esaki ta mas cu claro cu ambos concepto di ley ta mina autonomia di nos pais y autoridad y control democratico di Parlamento di Aruba. Pesey mes nos a cera nos inleiding cu e siguiente pregunta: ‘Moeten de Staten van Aruba zich neerleggen bij een dergelijke inperking van zijn autonomie en parlementaire democratie gegeven de nood der tijden?’

No obstante cu e puntonan aki caba ta refleha e pensamento di nos Fraccion, nos a haci bon uzo di e oportunidad cu nos tin pa manda un verslag pa Hulanda caminda nos ta pidi atencion pa hopi aspecto y punto.

Pa loke ta trata RAft nos a enfoca primordialmente riba entre otro e “jacket” esta pakico un consensus rijkswet, cu ta trata di un consenso bou presion, riba e necesidad di un representante di Aruba apunta pa Aruba. Sigur hopi atencion a keda poni riba e normanan financiero, esta cu pa nos ta incomprendibel dicon nan ta mantene normanan stipula pre-covid, sin tene cuenta cu e impacto di e pandemia y e guera actual na Europa riba nos economia y situacion financiero cual ta hacinan irrealistico y no alcansabel. Tambe nos a atende seriamente cu e parti di fiansa, esta cu nos no a haya ningun tipo di saneamento di debe manera ta e caso di Corsou y Sint Maarten na momento cu nan a drenta RFT, tampoco Hulanda ta ofrece refinanciamento di nos debenen di pasado cual sigur lo haci un diferencia, tampoco Hulanda ta papia di posibel “kwijtschelding/gift”, y ni ta papia di posibel refinanciamento di tur nos debenan na un interes abou caminda ta stipula un periodo di pago largo.

Pa loke ta trata COHO nos a enfatisa riba e echo cu Aruba a bin ta cumpli cu e ‘onderlinge regeling’ firma na November 2020, cu ta contene e landspakketnan cu manera ta conoci ta cuadra pa 80% cu nos propio masterplan yama ‘Repositing our Sails’ cu ta di prome cu pandemia di COVID. Aruba ta tuma e plannan di reforma na serio y ta cumpliendo cu e palabracionnan haci cada kwartaal cu Hulanda. No ta nada facil mirando nos situacion financiero y retonan cu nos capital humano, pero nos ta cumpli. Esaki ta keda claramente refleha den e uitvoeringsrapportages cu Parlamento ta ricibi. Nos a concentra hopi atencion riba entre otro loke ta trata e “jacket” cu segun nos no ta necesario, cu ta trata di un consenso, bou presion. Tambe a concentra riba e parti di inversion y claridad over di placa destina, efectividad di e landspakket pa loke ta trata crecemente economico. Alabes a enfoca riba e necesidad di un representante apunta pa nos. Mas cu claro nos a enfatisa cu mester garantisa autonomia di nos pais y autoridad di Parlamento, caminda mester preveni otorgamento di mucho poder na Hulanda. Un preocupacion comparti sigur ta e hecho cu reformanan ehecuta simultaneamente por tin un impacto drastico riba e calidad di bida di nos hendenan y cu esakinan mester ta bon prepara y cu un debido estudio di impacto.

Den e dianan nos dilanti nos Fraccion lo sigui informa pueblo di e contenido di nos verslag. Mañan 19 di mei 2022 e verslag di Parlamento lo bay keda trata den comision central y despues di su aprobacion lo sali rumbo pa Hulanda dia 20 di mei 2022. Dentro di 2 siman nos lo ta hayando contesta riba nos pregunta, comentario y sugerencianan. Di aki, como Parlamento, nos mester bay fiha un posicion final pa loke ta trata e dos conceptonan di ley aki. Un delegacion sigur lo bay Hulanda dado caso Hulanda dicidi cu nan ta continua cu nan plan pa atende ambos ley prome cu zomerreces. Akinan nos mester conta riba e posibilidad di presentacion di nota di cambio di parti gobierno of presentacion di amienda door di Parlamentonan.

Nos Fraccion su deseo mes ta cu enberdad lo tin apertura serio pa cambio y cu Hulanda ta dicidi pa habri dialogo bek caminda cu enberdad nos pais lo ta un partner igual den Reino y cu e posibilidad di negocia sin presion.

