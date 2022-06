Parlamentario Mervin Wyatt-Ras ta trece padilanti cu ta un lastima cu ainda e Ley di Kinderopvang of ley di Creche no a ser implementa. Pa e motibo ey Wyatt-Ras recientemente a manda preguntanan dirigi na e minister encarga cu Asuntonan Social pa sa ki dia esaki lo tuma lugar.

E minister aki durante un reunion de Parlamento a contesta cu e ley pronto lo por ser implementa, sinembargo tempo ta pasando y no ta tende nada. Parlamento no ta ser informa di kico ta pasando. Por menciona e baby cu a perde su bida no mucho tempo pasa. Esaki a crea incertidumbre. No solamente ta trata di reglamentacion, tambe di equipa lidernan cu informacion y educacion pa por anda cu exigencianan den educacion.

E preguntanan cu Wyatt-Ras a manda pa minister ta entre otro ki dia e ley lo ser implementa? Kico falta pa e wordo implementa?Si minister por otorga Parlamento e plan di implementacion. Si por manda exigencianan di calidad pa Parlamento? Si lo tin co-financiamento pa informa Parlamento di esaki. Tambe a puntra tocante e estudio cu lidernan y directornan di crechenan tin cu sigui pa na por cumpli cu permiso.

Durante tratamento di presupuesto di anja 2022 Wyatt-Ras hunto cu coleganan a presenta un mocion pa por regla algun rekisito pa garantisa ehecucion di e ley di cuido y guia di nos muchanan tanto den crechenan como den Trai Merdia. Ta un lastima cu e mocion aki no a ser aproba paso e fraccionnan cu ta sostene gobierno no a mira su importancia.

Ta na 2017 cu e ley di Kinderopvang of e ley di creche a ser trata y aproba na un forma unanime den Parlamento. Aki fraccion di AVP a entrega un mocion pa bin cu co-financiamento entre otro dor di sector priva. E tempo ey ya caba a fiha Kwaliteitseisen. Lo a investiga co-financiamento y lo mester a haci nulmeting y hasta lo mester a institui un inspector pa garantisa calidad. Sinembargo no mucho a ser haci despues di 2017. E minister anterior hasta a kita diferente di e lidernan di Traimerdia y a pasa Kindercentra y Traimerdianan for di e ministerio di Ensenjansa pa e ministerio di Asuntonan Social. Wyatt-Ras ta spera cu pronto ehecucion di Ley menciona por mira luz di dia.