Na salida di e reunion porta cera cu Gabinete Wever-Croes II a laga president di parlamento yama diahuebs atardi, parlamentario di fraccion AVP, dr. Arthur Dowers a habri tur afo contra e mal maneho y mal intencion rond di e contracto di helicopter cu awe tin Cuerpo Policial di Aruba y e isla henter su cara na berguensa pa loke ta combatimento di traficacion di droga.

Minister di Husticia a pone poco documento ‘ter inzage’ y loke por saca afo ta cu tabatin un ‘ondeonsje’ cu e negociacion y e firma di dicho contracto. Hunto cu esey, e mandatario a argumenta cu tabatin un destaho publico cu despues a cancela pasobra supuestamente ningun compania tabata cumpli cu e rekisitonan. Sinembargo, despues a bay haci un negociacion na banda cu esun cu finalmente a haya e contracto.

“Ta p’esey hopi hende e tempo ey a denuncia publicamente cu e proceso no a cana manera mester ta y awo nan ta haya rason,” asina Dowers a declara pafo di sede di parlamento diahuebs merdia. Ta bisa acerca cu “pio ainda ta cu e gobierno cu ta yena su boca cu e palabra transparencia awe, na luga di laga tur hende wak e documentonan aki, ta sconde nan den parlamento.” Y na luga di responsabilisa nan mes, e mandatario ta blo sigui wak den pasado pa punta dede riba oposicion treciendo punto dilanti cu no ta cuadra cu berdad.

Dowers ta bolbe desafia gobierno bisando: “E ta para ariba cu tabatin un destaho publico corecto y esey ta un mentira y mi ta ret’e pa saca tur documento cu el a bin cu ne den parlamento y nos lo bay den un proceso pa haya tur documento y si mester bay corte, ta bay corte pa pueblo mira con Gabinete Wever-Croes-Oduber-Bikker a traha e tempo aya y con nan a deal e helicopter aki.”

Loke tambe tabata hopi remarcabel pa Dowers, ta con e persona cu a entrega su mes na DEA prome gobierno a bisa cu tabata marketing manager, awe gobierno ta bisa cu tabata e commercial manager, pero tambe cu den e documento cu nan a haya pa wak, ta menciona diferente persona cu e mesun fam.

Riba dje, Minister di Husticia Rocco Tjon awo si ta admiti cu e investigacion di DEA ta uno cu a cuminsa for di 2021 y cu gobierno tabata na altura di dje. Cu na e momento ey a manda puntra e compania cu a bisa cu e persona ey no ta traha cu nan mas. E ora ey e pregunta obliga ta: Pakico gobierno mes no a bin dilanti y bisa esey? Pakico a laga cuerpo Policial Aruba tur e tempo ey den scuridad di e informacion aki?

Dowers: “Si e minister aki tabata serio y ta tuma e integridad di KPA na serio, ora cu a bira conoci cu e persona aki ta den droga, lo bo a clarifica tur cos. Un persona cu a sinta cu boso na mesa y firma, cu ta den investigacion grandi di traficacion di droga, hunto cu e compania, anto bo no a ni avisa cuerpo policial pa laga nan pasa e berguensa cu nan pasa den fin di siman ora e noticia a rementa. Mi impresion ta cu nan a kere cu nan lo keda tapa esaki y ningun hende lo haya sa.”

E echo cu gobierno di Aruba tabata sa for di 2021 ta pone tambe cu minister y gobierno no tin base huridico pa para e contracto awo y esey ta e motivacion real di pakico minister a bin dilanti dialuna ultimo exigiendo pa alto mando policial hala atras riba su decision di stop di uza e helicopter. El a pone cuerpo policial den un situacion fastioso. Parlamentario Dowers ta kere cu Polis mester ta consciente di esaki cada bes cu e titular di husticia bisa cu e ta pro polis.