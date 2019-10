Parlamentario di POR Marisol Lopez-Tromp: Esencia di discusion riba Ley di Serlimar mester ta e bida di e ser humano

Durante conferencia di prensa di POR, Parlamentario Marisol Lopez-Tromp a mustra cu e esencia pa cu e reunion di Parlamento tocante e ley di Serlimar ta e hecho cu Dump mester wordo sera. Y esaki tur dos banda ta libida riba dje y mas bien ta bai riba un polarisacion pa cu placa, esta di cual compania lo perde mas of gana mas placa. Lopez-Tromp ta enfatiza cu Dump mester wordo sera “no awe sino ayera” ya cu hopi hende asina no ta conoci cu e rapport di PAHO, caminda cu preto riba blanco ta pone den basta detaye tur e situacion actual di e dump na Parkietenbon y mas bien enfatizando riba e parti ambiental, riba e parti peliger, e parti toxico, venenoso y con esaki ta afecta e bida maritimo den sercania. Segun e parlamentario, esaki no ta algo di awo sino di basta aña caba y aworaki a yega na un punto cu esaki no por wordo permiti mas. Recientemente habitantenan di e barionan en cuestion a mustra cu nan ta hayando malesanan pisa manera Asma, malesanan di cuero y hasta Cancer y ta e mesun habitantenan aki constantemente ta bati alarma cu nan no por sosporta e situacion aki mas y mester sera Dump di Parkietenbos. Y nan mes como habitante ta considerando ki paso nan por tuma, kico mas nan por haci pa convence tur hende cu e dump aki mester sera. Akinan parlamentario Lopez-Tromp ta sigui bisa cu e resto di discusionnan riba kenda ta bai haci kico y con esaki of esaya tin cu wordo procesa, ta un otro tipo di discusion cu na e momentonan aki no ta para den e ley aki. Pero ta un paso cu lo mester bai sigui cune despues y no ta algo cu lo por wordo cambia di anochi pa mainta tampoco pasobra tin reunionnan cu mester tuma lugar, otro leynan cu mester wordo cambia. Kiermen, segun Parlamentario Marisol Lopez-Tromp, henter e discusion cu tin aworaki mester tin un enfoke mucho mas fuerte riba e parti di salud di nos hendenan. “Mi ta kere tambe cu den e discusion cu nos ta hibando den Parlamento na e momentonan aki, e parti di salud a keda hopi onder belicht pasobra hopi stress enfoke ta bai riba e eventual posibel perdemento di trabao di cierto gruponan. Kizas cierto gruponan ta sinti nan mes perhudica cu no a scucha nan suficiente of con e ley lo por bai tin efecto riba nan”, asina Parlamentario Lopez-Tromp a declara. Pero e esencia di tur cos ta e bida di e ser humano y esaki mester y ta na prome lugar.

