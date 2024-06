Lider di partido MAS parlamentario Marisol Tromp a lesa e relato di e investigacion cu a tuma luga dor di Algemene Rekenkamer Aruba (ARA). Den e rapport aki ARA ta trece dilanti diferente punto riba e funcionamento di companianan estatal cu no ta cana manera mester ta. Tambe e rapport ta amplia riba e peso financiero cu e companianan aki ta pa Aruba y cuanto placa gobierno ta hinca den e companianan aki. Ta trata di companianan manera Post Aruba, Serlimar, RDA, Lotto Aruba y Arubus. E esencia di e rapport di ARA ta cu cos no por sigui asina aki mas y ta asta pidi pa gobierno actua y tuma desicionnan y no keda pensa y pidi conseho so. ARA kier pa gobierno cuminsa tuma accion.

Den e rapport ARA ta duna diferente sugerencia: nan ta pidi gobierno pa tuma accion y nan ta trece dilanti cu e problemanan cu tin no ta cu no tin reglanan y leynan y cosnan cu no ta duidelijk, pero mas bien ARA ta di opinion cu e hendenan den e companianan aki no ta tene nan mes na reglanan y gobierno no ta actua ora cu tin iregularidad. Tambe ARA ta menciona cu den diferente e instancianan aki no tin transparencia a pesar cu nan tin un board y supervision di profesionalnan y otro personanan apunta pa gobierno. ARA ta mustra den nan investigacion cu gobierno ta mas tanto bezig cu pagamento di candela y no ta tuma accion structural y a largo plaso pa mehora e situacionnan di e instancianan aki. Mas bien e problemanan structural ta keda aña tras di aña y a bira momento pa actua.

Si mira un pa un e companianan estatal por mira cu no ta por nada por ehempel un Serlimar na aña 2020 mester a haya un ‘surseance van betaling’. Huez e tempo ey a duna aprobacion pa haya esaki y asina duna Serlimar un rosea y tempo pa drecha su mes paden financieramente y por cumpli cu su obligacionnan. Instancianan asina ta un risico financiero grandi pa pais Aruba paso tempo cu a institui nan e meta no tabata pa nan bira algo cu gobierno continuamente mester keda hinca placa strucuturalmente den nan. Nan mester a bira mas autonomo, financieramente para riba nan mesun pia y asta haci ganashi. Pero loke nos ta mira awor aki ta net contrario y asta tin di nan ta practicamente failliet.

Parlamentario Marisol Tromp a sigui bisa cu awor tin un situacion unda cu bo ta mira cu tin metemento politico asta den nombramento di personal den diferente di e instancianan aki cual a conduci tambe na e problemanan cu a bin despues. Tin diferente ex-minister y tin rapport riba esaki y asta investiogacionnan a tuma lugar y tin algun cu ainda no a caba manera por ehempel esun di Serlimar cu tin 4 aña caba ta andando. Un dia lo mester bin un final ya asina tur hende por haya sa kico tur a tuma lugar detayadamente.

Parlamentario Marisol a bisa cu no ta por nada ta haci e investigacionnan aki. Cosnan a bay robes y ta trata placa di pagadornan di belasting ora cu un gobierno ta keda hina placa cada bes den instancianan asina pa nan por sobrebibi. Si esaki no tuma lugar hopi di e instancianan aki lo no por paga nan trahadornan fin di luna! Serlimar ta un ehempel clave di e situacion aki ya cu nan a casi bati bancarota y mester a pidi un ‘surseance van betaling’. Y asina mes no ta asina cu e peligernan a kita.

Loke ARA ta pidi awor aki ta decisionnan structural pa asina tin supervision mucho mas miho di loke tin actualmente. Loke cu nos ta wak gobiernonan a bin ta haci y cu te ainda tin situacionnan asina, ta cu den cierto di e entidadnan aki ta pone campañadornan y votadornan cu no necesariamente tin e background rekeri segun e profielschets pa e institutonan aki. Naturalmente mester tin cierto criterianan cu e hendenan mester cumpli cune pa un persona por drenta un board asina y por supervisa e placa y tur e procesonan cu ta tuma lugar rond di esaki. Y loke nos por constata ta cu asta den esaki Rekenkamer ta bisa cu e mester wordo haci mucho mas fuerte y mucho mas miho.