Si bo ta traha ley, pero no tin control riba su cumplimento, e ley ta perde su balor. Asina Parlamentario di AVP, John Hart a declara e siman aki sosteniendo loke e rapport di SER titula “Versterking van bestuurlijke effectiviteit overheidsapparaat” publica na December 2024 a produci como conclusion. E rapport aki di SER ta enfatisa e necesidad urgente pa reforsa control y implementacion di leynan den nos aparato gubernamental.

Hart ta identifica e aspecto aki di maneho di e pais como un di e retonan fundamental pa e gobierno nobo. E ta tambe parti di e herencia caotico cu e gabinete anterior a laga atras. “Pa nos por restaura e balansa den e mercado laboral, nos mester traha man den man cu dialogo social y reforsa e cumplimento di leynan cu ya ta den vigor. Si no, ta como si nos ta carga awa pa hiba e na lama,” segun Hart.

Como un punto specifico, Hart a nombra e Ley di Pension General (LAP), un ley cu segun dje mester haya atencion inmediato. “E ley ta stipula cu dunado di trabou mester contribui na fondo di pension pa trahadonan por haya un entrada adicional ora nan yega su edad di pension. Pero no tin un entidad gubernamental cu ta controla si esey ta wordo cumpli,” Hart a enfatisa.

Hart a referi tambe na un otro rapport importante di SER publica na December 2017 titula “5 jaar Algemeen Werknemerspensioen (LAP): een evaluatie”. Den esey, SER ya a lanta e mesun preocupacion: no tin control gubernamental riba e cumplimento di e ley di pension. “E situacion no a cambia for di 2017 te cu awor. Esaki ta preocupante y e gobierno no por sigui para mira. Nos mester tuma accion,” Hart a conclui.

Di parti di fraccion AVP den Parlamento di Aruba, John Hart ta insisti cu ta e ora pa pone energia y enfoke riba solucion di e problemanan esencial aki pa proteha interes di nos trahadonan y pa reforsa e fiansa den nos sistema gubernamental.