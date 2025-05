Miembro di Parlamento pa AVP, Clifford Heyliger, a bishita diahuebs mainta e edificio di DPL pa tende for di e empleadonan despues cu decision a cay pa move un parti di nan funcion bek pa DIMAS. Como representante di pueblo, Heyliger kier mantene e liña di comunicacion habri cu e ciudadano.

Despues di a scucha atentamente, Heyliger a conclui cu e problema aki ta e resultado di e mal maneho administrativo cu directiva di DPL a hiba durante ultimo shete aña, cu bendicion di e ex minister encarga. Awo cu un gobierno nobo a drenta, ta haciendo e cambionan necesario pa alivia e gran atraso den aprobacion di permisonan di trabou y su efecto den economia di e pais.

“Ta hopi cla cu ta door di falta di planificacion y maneho efectivo di e gobierno anterior, awendia mester a tuma medidanan drastico. Sinembargo, esaki no ta bay afecta e trahadonan di DPL,” Heyliger a bisa, kende a contacta Ministerio di Labor y di Integracion y, despues di a keda informa tocante e plannan di mehoracion den e cadena di servicio, a urgi nan pa aclaria e situacion y alivia e preocupacionnan di e empleadonan.

Heyliger a compromete su mes na sigui e situacion di cerca, defende e interes di e trahado di DPL y unda cu por ta. Tambe kier mira cu consecuencia ta bin pa e berdadero responsabelnan di e malfuncionamento di DPL su parti den e proceso di tramitacion di peticion di permiso.