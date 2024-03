Esey ta e conclusion cu e parlamentario di oposicion a yega na dje y a expresa e siman aki despues di tuma nota con for di november aña pasa, na momento cu a haci un auditoria di Cuerpo di Bombero, e minister encarga, esta Rocco Tjon, na luga di sigui e recomendacion duna, ta empeorando e situacion cada bes mas den e departamento. Esaki ta pone den riesgo e certificacion di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, y por tin consecuencia grave pa nos turismo.



Y mesun cos ta sosodiendo cu practicamente tur otro departamento cu ta resorta bou di e minister di husticia, segun Dowers. Ta reina un caos cu ta bin for di e nivel mas halto y ta afecta e funcionamento di e entidadnan aki cu ta clave pa e ordo di nos pais.Tjon ta firma un decreto cu ta kita tur e oficialnan mas halto, pa despues bisa cu tabata un mal comprondemento; algo cu sigur no lo a sosode si e funcionarionan tabata persona yega na dje of su partido. “E berdad ta cu el a djis sigui cu e filosofia di maneho di su partido,” asina e parlamentario di AVP a expresa.

Dowers a splica cu semper ora di un audit, gobierno ta haya recomendacion, pero nunca a yega na e punto cu nos ta awe, caminda ta duna Pais Aruba un ultimatum cu si no tuma paso lo downgrade e status di aeropuerto.

“Persecucion politico, te hasta pa MEP, mester tin un limite.” Dowers ta indica cu ni Tjon, ni su consehero cu ta ex minister Bikker ta oficial of tin conocemento di maneho di Brandweer. Riba dje ta apunta hende cu no tin ningun preparacion. E consecuencia di e maneho desastroso aki, ta henter e pais tin cu biba cu ne.

No solamente Minister Tjon publicamente a admiti cu e no por soluciona problema di Brandweer pasobra ta cosnan cu tin hopi tempo andando, pero tampoco ta acepta cu ta hustamente problema crea pa su propio partido. “Y si no ta pa soluciona problema, pakico Tjon kier a bira minister anto,” e parlamentario ta cuestiona.

Dowers ta papia cu propiedad pasobra el a ocupa e puesto di Minister di Husticia den Gabinete Eman I y II. P’esey tambe por recorda con 10 aña pasa el a haya un Cuerpo di Bombero na werki cu a bin manifesta cerca dje apenas algun dia cu el a asumi e puesto.

A haci hopi cambio positivo y hasta a coopera den diferente forma cu Hulanda. Mientras cu aworaki ta comosifuera Hulanda a tuma over. Esey sigur ta e caso caba na otro departamento di su cartera, manera Inmigracion y KIA.

Dowers: “Sea e no ta uza su tino of no tin e conocemento di e necesidad di un pais manera Aruba. Rocco Tjon a bira loopjongen di Gobierno di Hulanda y no ta esey pueblo di Aruba a vota p’e. Bo ta cobra djis pa haci leuk y ora di problema bo ta bisa bo no por solucion’e.”