Parlamentario di AVP a firma contract “gordo” pa un puesto di director

Tin un colega parlamentario di color berde, di cual Parlamentario Endy Croes, no a menciona su nomber ainda y ta laga esaki pa e parlamentario mes bin dilanti si e ta honesto, cu tin un cotract “gordo” firma pa un puesto di director. Dado caso cu e parlamentario aki no bin dilanti, Endy mes lo percura pa prensa haya sa. “Boso lo wak’e e siman aki den cualkier rueda di prensa di partido berde. Como politico bo ta analisa hende como persona, hende como politico, bo ta cana bishita cas, bo ta haci basta trabao, purba di yuda hende te unda bo por, cual ta parti di e tarea y sin ningun otro intencion extra, cu si bo ta logra drenta parlamento of no.

Pero tin hende cu ta bin di carambola subi un lista y despues e berdad ta sali na cla. Nan intencion no tabata traha pa e pueblo aki. Nan tin un otro agenda. Nan intencion tabata pa compacta un deal personal cu Mike Eman”, Croes a bisa.

Tirando un bista den e bulto di documentonan firma na un manera ilegal pa Mike Eman despues di 22 di September, e nomber y un contracto hopi “heavy” di e parlamentario di AVP actual ta aparece. Esaki ta confirma cu e cabayero aki a pasa via lista di AVP pa cash in algun voto pero su contracto y destinacion final tabata bendiciona pa strika miles di florin cu un puesto di Director. Awo cu pueblo a rechasa AVP mandando e partido atras cu 10 mil votos e scenario a cambia. E parlamentario aki ta cu man poco mara, pasobra e contracto ey no lo wordo honra mas. Ehecutivonan di gobernacion actual lo por splica esey mas miho. Pa su mala suerte e mester keda purba haci su trabao den Parlamento. Segun Parlamentario Croes esaki ta e modus operandi di Mike Eman y AVP pa trek hende riba lista ofreciendo nan “cos” di pueblo y ta lamenta cu hendenan bon studia ta usa e brug politico aki pa probecho personal”

Un cos ta sigur cu awor Aruba ta Sinti E cambio.