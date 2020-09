Parlamentario Dellanire Maduro: Ta necesario pa adapta e protocol di scol entre otro segun e circunstancia cu Aruba ta den dje

Parlamentario Dellanire Maduro ta preocupa pa loke ta e situacion di Covid-19 na nos isla,

un di e aspectonan cu ta hopi importante pa e parlamentario di POR ta nos muchanan y nan educacion, seguridad, salud y bienestar den tempo di corona crisis. E ta bisa cu manera tur otro pais, Aruba a stipula medidanan di prevencion pa scolnan, encerando e parti di higiena, distancia social, si un alumno of personal bira malo y procedura pa meldziek.

“Ayera 14 di september 2020 Organisacion Mundial di Salud a publica consideracionnan pa scol relaciona cu medidanan di salubridad publico den contexto di COVID-19. E documento publica ta remplasa e documento di consideracionnan cu a ser publica dia 10 di mei 2020. Por a tuma nota di update di consideracion specifico riba locual ta medidanan di precuacion na scol segun “status” di transmision di SARS-CoV-2 cu e pais tin”. Maduro ta splica.

E ta agrega cu den caso di transmision comunitario ta papia di un area cu ta experimenta brotenan grandi di transmision local defini mediante un evaluacion di factorenan cu ta inclui, entre otro: un gran number di casonan cu no por saca afo e origen di e transmision, no por link e casonan na un ‘cadena’ di transmision. Na e tabel por mira e consideracionan pa scol segun e status di transmision di SARS-CoV-2 na e pais.

Nivel di transmision Consideracion general No tin caso Tur scolnan habri y implementa medidanan di prevencion y control di COVID-19. Casonan sporadico Tur scolnan habri y implementa medidanan di prevencion y control di COVID-19. Transmision den clusters Mayoria di scol habri y medidanan di prevencion y control di COVID-19. Autoridadnan por considera e ciere di scolnan como parti di medida di salubridad publico/social mas amplio den areanan cu ta experimenta una expansion den number di cluster cu ta inclui scolnan. Transmision comunitario E plan di accion/decision mester ta basa riba e riesgo pa e funcionamento di scol y otro medidanan di salubridad publico/social cu e obhetivo di garantisa e continuidad di educacion di e muchanan. Ta probabel cu lo implementa medidanan di salubridad publico/social amplio, incluyendo ciere di scolnan den areanan cu tendencianan creciente di casos di COVID-19, di hospitalisacionnan door di COVID-19 y di morto door di COVID-19; cualkier scol cu permanece habri mester adheri estrictamente na e protocolanan di COVID-19.

Distanciamento fisico individual

Pafo di klas: • Mantene un distancia di al menos 1 meter tanto pa studiantenan (di tur grupo di edad) como pa e personal, ora ta posibel.

Den klas: • considera e medidanan apropiada pa e edad segun e intensidad de transmision local di COVID-19. • Den caso cu tin transmision comunitario (districto) ta conseha pa mantene un distancia di al menos 1 meter entre tur persona (studiantenan di tur grupo di edad y personal) di cualkier scol cu permanece habri.

Uso di tapaboca na scol

Den paisnan of areanan unda tin un transmision comunitario intenso di COVID-19 y den lugarnan unda no ta logra tin distanciamento fisico, OMS y UNICEF ta conseha na esnan cu ta tuma e decisionnan pa aplica e siguiente criterianan pa e uzo di tapaboca den scolnan (ya sea den les, gang of areanan comun) ora di desaroya protocolnan nacional: • No mester exigi pa muchanan menor di 5 aña usa tapaboca. • Pa muchanan entre 6 y 11 aña, e desicion pa usa un tapaboca mester ta basa den e riesgo. E decision aki mester tene cuenta cu e intensidad di e transmision den e area unda e mucha ta y datonan actualisa / evidencia disponibel riba e riesgo di infeccion y transmision den e grupo di edad. • Muchanan y hobennan di 12 aña of mas mester sigui e protocolanan nacional di tapaboca cu tin pa adulto, dus tambe lo mester bisti tapaboca na scol.

Ventilacion

Ta recomenda pa percura cu tin ventilacion adecua, pa habri bentana di klasnan pa aumenta e fluho di aire si ta posibel. Den caso cu tin airco, mester wordo inspeciona, manteni y limpia regularmente. Ta esencial pa tin standard riguroso pa instalacion y mantenimento di e sistema di ventilacion pa sigura cu nan ta efectivo y sigur pa e alumno/maestro/staff. Aumenta e filtracion di aire mas hopi cu ta posibel sin cu mester reduci significativamente e fluho di aire. Desactiva control di “demand -control ventilation (DCV) cu ta reduci e demanda di fluho di aire basa riba e temperatura of ocupacion. Entre otro.

Dellanire Maduro tumando na cuenta tur informacion ariba menciona ta expresa cu “mirando cu e cantidad di casonan actualmente ta halto, a presenta casonan di contagio na scol entre maestro y alumno, e demanda pa cuido di pashentnan door di COVID-19 a aumenta na hospital, cantidad di fayecido tambe a aumenta, mester tuma medidanan extra pa reduci e riesgo di contagio mas hopi cu ta posibel. Pa logra esaki lo ta necesario pa adapta e protocol di scol entre otro segun e circunstancia cu Aruba ta den dje na e momentonan aki door di aplica distancia social di 1 meter mas estricto entre alumno/maestro/staff indiferente nan edad y aplica e uzo di tapaboca na scolnan primario pa alumno/maestro/staff te ora cu e number di casonan activo reduci significativamente.

Nos sa cu tin scolnan aki na Aruba cu tin bentananan cu no ta habri. Lo ta ideal pa haci un mapeo di e scolnan cu no por habri nan bentananan pa asina 1. Controla si e airconan ta traha adecuadamente na scolnan aki y ta safe pa alumno/maestro/staff, 2. Mira cua scol ta den un situacion cu lo mester habri e bentananan y traha un lista segun prioridad busca cooperacion pa haci e cambionan necesario pa por habri e bentananan percurando pa ventilacion adecua na unda cu ta necesario”.

E ta finalisa bisa cu e peso riba nos sistema di cuido a aumenta, famianan a perde nan ser keri, e efecto financiero cu ta bin cu e aumento di caso ta afecta nos tur. Pesey, “Ban preveni, cuida bo mes, cuida bo prohimo. Abo ta haciendo bo parti?

