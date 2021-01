Parlamentario Dellanire Maduro : Ta importante pa Parlamento haya un actualisacion structural di e situacion di COVID-19 na Aruba

Parlamentario Dellanire Maduro den cuadro di e crisis cu Aruba y mundo henter ta pasando aden pa loke ta COVID-19, a manda un carta pidiendo pa un ‘bijeenkomst’ publico cu Minister President, Minister di Turismo, Salubridad Publico y Deporte y miembronan di Crisis Team.

Lider di Fraccion di POR den su carta ta bisa cu e ta pidi e reunion aki pa haya mas informacion tocante maneho di COVID-19 despues di su peticion realisa dia 4 di september 2020 pa Crisis Team por acudi regularmente na Parlamento pa por haya un actualisacion di e maneho y situacion di COVID-19. E ta enfatisa cu lo kier haya sa mas informacion tocante maneho di e crisis, desaroyo di e casonan, plan di vacunacion y paspoort di salud.

Bayendo den mas detaye Maduro lo kier haya sa con e plan di vacunacion ta hinca den otro y con e distribucion lo wordo realisa. Ta conoci cu esnan cu lo bin prome na remarke ta dunadornan di cuido, nos grandinan riba 60 aña cu tin enfermedadnan cronico, nos grandinan cu ta biba den casnan di cuido y despues e resto di e poblacion. Pero mirando e situacion, e ta considera cu mester adapta e schedule y pone despues di nos grandinan den casnan di cuido, esnan cu ta menor di 60 aña y cu tin un enfermedad cronico manera diabetes, presion halto, enfermedad respiratorio, obesidad, pues nan tambe ta forma parti di e grupo di riesgo y despues si, continua cu resto di poblacion.

Mirando cu den e gruponan inicial tin hende cu ya caba a haya e virus y ta crea un cierto imunidad pe, (no ta conoci ainda pa cuanto tempo), lo bay aplasa e vacunacion di e personanan aki y duna asina oportunidad pa otro hendenan haya e vacuna prome?

Igualmente e parlamentario lo kier sa si lo parti e cantidad di vacuna den dos pa asina e prome grupo cu haya e vacuna por ta sigur cu 3 siman despues, manera stipula, nan lo haya e di dos dosis. Den e cuadro ey, el lo kier sa cuanto vacuna Aruba lo haya, cual ta e marcanan di vacuna cu lo haya y con e distribucion den Caribe Hulandes lo tuma luga.

Siguiendo riba e tema, e ta puntra si lo bay haci mescos cu na Hulanda, unda dependiendo di e efectividad di e marca di vacuna pa cierto categoria di edad, ta dunanan e marca specifico aki of con lo bay dicidi ken ta haya cual vacuna. “Tambe lo desea di haya sa con lo bay controla cu ora e persona haya e di dos dosis, el lo haye di e mesun marca cu el a haya e prome?”

Otro pregunta cu tin ta basa riba declaracionnan di Minister di Salud cu a bisa cu na maart 2021 lo bay dicidi si e vacuna lo bira obligatorio of no pa biaheronan. Dellanire ta considera esaki un decision etico unda cu Tweede Kamer na Hulanda a presenta un mocion cu esaki no lo bira algo obligatorio sino cu lo keda un escogencia di cada persona. El lo kier sa cual ta e criteria di con lo evalua e decision aki, pasobra e lo tin un implicacion riba nos turismo.

Mirando cu tin un variante nobo di e virus, cual ta ser considera mas agresivo y cu ta afecta muchanan na un mayor medida, Maduro lo kier sa si ta bay cuminsa test muchanan mas hoben y cua cambio den maneho esaki lo por significa pa maneho di COVID-19 una bes cu detecta esaki na Aruba.

Tambe lo desea di haya mas informacion riba e investigacion di sero prevalencia.

Lider di Fraccion di POR ta manda un mensahe tambe pa comunidad en general, pa reflexiona riba nan actuacion pasobra mayoria di contagio ta tumando luga na cas. E ta pidi pa corda cu tin hendenan grandi, hendenan den grupo di riesgo of cualkier otro persona cu por wordo afecta di tal manera cu e por perde su bida debi na actuacionnan riesgoso.

E ta pidi pa DVG tambe bin cu campañanan di informacion riba e uzo corecto di diferente tapaboca, algo cu el a bin ta pidi for di basta tempo.

Otro punto importante cu Maduro a presenta ta pa comunidad haci uzo di canalnan oficial y no sigui un of otro video cu no por garantisa e fuente di informacion, es decir, pa busca fuentenan confiabel.

Finalisando, Dellanire Maduro a mustra riba e importancia di e vacuna pa logra controla e pandemia cu tin mundo henter den su garanan. “Ora mi turno yega pa haya e vacuna, por conta cu mi lo tuma esaki”.

