Parlamentario Dellanire Maduro: Pa siman e cantidad di peticion pa ayudo di FPNC ta subi cu 125 famia extra

Parlamentario Dellanire Maduro como presidente di comision fiho di asuntonan social, famia y salubridad publico, a invita Fundacion Pa Nos Comunidad (FPNC) y CEDE Aruba pa duna un presentacion riba e necesidad di nos comunidad, financiamento y distribucion di e paketenan di cuminda y trabou den ekipo entre e instancianan pa por traha di forma mas eficiente.

Durante e reunion a trece dilanti kico e fundacionnan aki ta haci, e tipo di servicio y ayudo cu nan ta brinda y den ki forma ta duna esaki. Meta di FPNC ta pa evita y combati pobresa, ademas tin como meta pa nan “target group” alcansa solucion sostenibel atraves di reintegracion y participacion. Meta di CEDE Aruba ta pa duna sosten na organisacionnan y promove desaroyo na beneficio di Pais Aruba.

E crisis di COVID-19 a trece cune cu hopi persona den nos comunidad a bay atras den entrada of a perde nan entrada completo. Consecuentemente e demanda pa ayudo humanitario serca FPNC a aumenta abruptamente.

Prome cu COVID-19 FPNC tabata brinda yudo na 150-250 famia pa luna cu “maandpakket” of “hulppakket”. Cu e crisis actual e demanda a aumenta. Actualmente ta brindando ayudo cu pakete di cuminda na 3106 famia. Algun famia a haya nan di 3 hasta di 4 pakete di ayudo caba.

Maduro a remarca cu FPNC ta traha a base di ayudo voluntario cu ta algo cu nos mester ta orguyoso di esnan cu ta duna nan tempo pa yuda esnan mas vulnerabel den comunidad. Debi na crisis y demanda di personal, Departamento di Asuntonan Social a manda un trahando social pa brinda sosten na FPNC. Otro instancianan “amigonan di FPNC” tambe ta brinda ayudo y ta traha a base di confiansa y profesionalismo cu otro cu ta crucial durante e crisis aki. Pa cu esaki, Dellanire ta mencioina cu ta importante pa trece dilanti y reconoce cu nos comunidad tambe a “step up” y a aporta na FPNC desde inicio, “algo cu nos mester ta orguyoso di dje”.

FPNC a comparti nan precupacion cu Parlamento, mirando cu e reto ta birando grandi, e situacion ta hopi serio. Segun e informacionnan presenta, pa siman e demanda ta aumentando cu 125 famia extra. Teniendo na cuenta e situacion aki, siman pasa e peticion di Minister di Asuntan Social y Labor pa aporta cu sosten financiero di 750.000 Florin na FPNC a wordo aproba unanimemente den Parlamento, e parlamentario di POR a duna di conoce.

No por keda sin menciona cu FPNC ta registra henter e famia y ta boga pa traha cu e banco di cuminda oficial aki na Aruba pa percura cu tur famia cu tin mester por haya cuminda, mientras cu ta evita cu famianan por haya e ayudo aki dobel. Pesey lo ta ideal pa tur instancia caritativo, incluyendo misanan, por pasa e datonan di e famianan cu nan ta yuda over pa asina por tin e bista di cual ta e famianan cu ta wordo yuda y sigura cu ningun famia ta kesa sin ayudo.

E ta splica tambe cu ademas Cruz Cora, FPNC, CEDE Aruba y VNO a firma acuerdo pa brinda ayudo na famianan den necesidad durante tres luna largo, unda ta purba “rek” e ayudo aki mas hopi cu ta posibel.

“Aruba ta e unico pais den Reino cu a cuminsa y tin “inplace” e tipo di ayudo aki caba y nos mester ta orguyoso di esaki”, Dellanire Maduro a bisa.

El a finalisa informando cu como presidente di e comision lo extende un invitacion na Cruz Cora pa por scucha for di nan con nan ta atendiendo cu e situacion di crisis na e momentonan aki.

Comments

comments