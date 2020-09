Parlamentario Dellanire Maduro “Ley di Defensor di Pueblo y defensor di mucha aproba unanimamente”

Diaranson mainta parlamentario Dellanire Maduro como vice-presidente di e ‘Comision di Defensor di Pueblo (Ombudsman)’ a presidi e continuacion di e reunion pa trata e ley di Defensor di Pueblo.

Desde 27 di januari 2020 Dellanire Maduro a bira miembro di Parlamento di Aruba, y tambe vice-presidente di e comision encarga cu e topico di Defensor di Pueblo (Ombudsman) tumando lugar di Sra. Marisol Lopez Tromp.

Durante e apertura di e reunion dia 20 november 2019 a haci peticion pa un ultimo conseho riba e proposicion cu a wordo presenta e dia ey y diaranson 9 di September 2020 por a clausura e reunion aki.

Manera Gobernador a trece dilanti durante apertura di aña parlamentario nos tin cu uni pa traha pa e progreso y bienestar di nos pais. “Diaranson finalmente a trata e ley aki cu desde e prome intento cu a wordo realisa na 2005, awe 9 di september 2020 nos a aproba unamimamente mirando e importancia y e echo cu e ta conta cu sosten di parlamentarionan di diferente fraccion cu den transcurso di añanan a traha riba esaki”, Maduro a duna di conoce.

Ta conoci cu no tur ora ciudadanonan ta satisfecho cu e trato/servicio ricibi na diferente departamento, por ehempel mester warda añanan pa haya un contesta riba un peticion of ta sinti cu e maneho pa cu nan no ta uno husto.

E Defensor di Pueblo tin como tarea pa di forma independiente y imparcial promove e derechonan di e ciudadano pa wordo trata debidamente door di e departmentonan di gobierno. Ademas di e tarea aki e Defensor di Pueblo por haci investigacion riba e trato duna door di departamentonan y otro instancianan apunta door di ley nacional a base di peticion of door di iniciativa propio, por medio di esaki haya informacion y pone persona(nan) responsabel ora no ta cumpli cu ley of ta duna un trato inhusto.

E Instituto di Denfensor di Pueblo ta brinda e ciudadano e oportunidad pa solicita investigacion di departamentonan di gobierno si e ta percibi cu e conducta ta indebido of inhusto. E ciudadano mes por haci e solicitud aki sin cu e Defensor di Pueblo ta cobra ningun costo. Cu otro palabra, Defensor di Pueblo y di Mucha lo bira un instituto cu lo eherce control, y na mes momento lo contribui na e tarea di Parlamento pa eherce control riba Gobierno.

Dellanire Maduro kier a gradici tur esnan cu di un of otro forma a contribui na e logro di e ley di Defensor di Pueblo y ta menciona den e caso aki esnan cu a traha riba e ley di iniciativa di 5 juli 2016, cu ta Marisol Lopez Tromp, Mervin Wyatt Ras, Andin Bikker, Evelyn Wever Croes, Xiomara Maduro, Guilfred Besaril, Desiree de Souza Croes, Lorna Jasen Varlak, Donald Rasmijn y Melvin Tromp.

“Hopi esfuerso, reunionnan y biahenan a tuma luga den transcurso di añanan pa finalmente nos tin e concepto di ley cu awe a wordo aproba. Mi kier a duna danki na tur esfuerso haci di e parlamentarionan cu tey awe presente cu ta forma parti di esaki y tambe na tur esnan cu desde 2005 a bin ta bringa pa e bon causa aki, pa Aruba, pa nos hendenan tin finalmente un Defensor di Pueblo y di Mucha. Sin lubida, un danki na tur profesionalnan y departamentonan cu tambe a contribui na e ley aki. E instituto aki lo crea balansa na beneficio y bienestar di nos hendenan.

E siguiente paso legislativo cu pronto lo wordo trata den Parlamento relaciona cu e topico aki ta e cambio den nos Constitucion pa asina agrega e articulonan di Defensor di Pueblo entre otro. Mi ta honra di por forma parti di logro aki y ta felicita Aruba completo,” Dellanire Maduro a conclui.

