Parlamentario Dellanire Maduro: Aruba ta hopi avansa pa loke ta trata vacunacion contra COVID

Parlamentario Dellanire Maduro ta satisfecho di mira con leu Aruba ta cu e vacunacion (mas di 35% di nos comunidad entre 18 y 100 aña a registra caba) contra COVID-19 na nivel mundial.

Como isla, Aruba ta avansando rapidamente pa yega na un di e nivelnan mas halto di vacunacion cu e meta cu pronto nos lo por logra un ‘herd immunity’ atraves di vacunacion cual lo contribui grandemente na recuperacion economico di nos pais.

Lider di fraccion di POR den Parlamento ta apoya e vacunacion, pero na mes momento ta considera cu ta importante pa respeta e deseo di cada persona si ta vacuna of no. Loke si ta importante, independiente si ta vacuna of no, ta pa nos tur mantene e medidanan di higiena, cual ta mantene e distancia social, bisti tapaboca den forma corecto (si ta di tela laba esaki tur dia y si ta desechabel pa cambia esaki cada 4-5 ora) y laba man of uza hand sanitizer frecuentemente.

Dialuna Parlamento lo tin un encuentro publico cu Crisis Team unda lo haci diferente pregunta pa haya informacion di e maneho y situacion actual.

Maduro ta remarca cu ta comprondibel cu hopi ta cansa cu e situacion, pero ta importante pa sigui mantene e medidanan di higiena, specialmente aki na Aruba, mirando cu nos comunidad ta uno di riesgo halto cu posibilidad di drenta hospital y mas ainda unidad di cuido intensivo mirando e insidencia halto di personanan cu obesidad, cu diabetes, cu presion halto y cu ta haciendo dialisis. “Pa e motibonan aki, nos como isla mester sigui e medidanan di higiena pa proteha nos mes y otronan di e pandemia aki pasobra e ta un reto cu nos no sa con e variantenan lo bay tin influencia den futuro, mirando por ehempel e posibel retonan cu di e variante di Sur-Africa y di Brazil (E484K) lo por trece, unda e mutacion aki ta parse di tin un impacto den e respuesta imune di e curpa humano por tanto, cu un posibilidad di mayor reinfeccion”.

Pesey e ta boga pa personanan mantene nan mes na e medidanan di prevencion y sigui registra pa haya e vacuna, yuda bo sernan keri y amistad cu kier vacuna registra, naturalmente respetando opinion di otro, Dellanire a bisa.

Finalisando el a expresa cu ta importante pa hendenan haci uzo di fuentenan di informacion confiabel pa tuma un decision si ta vacuna of no.

