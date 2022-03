E palabra Ombudsman sigur pa hopi den nos comunidad no ta conoci ainda. Den otro palabra nos por bisa cu un Ombudsman ta conoci como e Defensor di Pueblo.

Aruba ta e unico pais den Reino Hulandes cu no tin un Ombudsman ainda. Ta importante pa informa si cu desde 2006 a cuminsa traha riba e ley di initiactiva Ombudsman, pero a keda cu ne pendiente pa hopi tempo y pa un of otro motibo no a mira e importancia di dje. Pa mi persona sigur ombudsman ta un topico hopi importante y necesario pa salvaguardia derecho di nos ciudadanonan. Pa es motibo ey ora mi a drenta parlamento na 2020, mi a uni mi mes na e lucha pa trata e ley di ombudsman mas pronto posibel. Cu hopi orguyo a logra y na september 2020 den un reunion publico a trata e ley aki y esaki a wordo aproba. Pa duna e ley aki mas peso lo ancra Ombudsman den nos Constitucion.

Actualmente tin un ley na Parlamento di Aruba pa trata diferente cambio den e Constitucion. Dia 24 di febuari 2021, a inicia cu e reunion aki caba, pero door di e shete amiendanan presenta a keda wanta te na segunda tanda. Esaki ta pa por brinda tur Fraccion e oportunidad di pasa bon door di e amiendanan. Despues di eleccion a drenta Fraccionnan nobo den Parlamento di cual nan tambe mester e espacio pa por pasa door di e cambionan proponi como tambe e amienda. Awor porfin nos ta asina leu y pronto, den transcurso di luna di maart/april lo bay yama e reunion publico aki bek pa asina finalisa e proceso completo di ombudsman.

Ombudsman na banda di brinda ayudo huridico, ta duna e ciudadano oido, balor, sosten y atencion pa cualkier situacion inhusto cu e ta pasando aden. E ta importante pa menciona cu un ombudsman no ta pardiario y pues ta trata hechonan cu transparencia y husticia.

Un ombudsman mester wordo mira manera e ultimo recurso di un ciudadano, y no por lubida cu ombudsman NO ta un hues. E ta un mediador cu lo por yuda haci e comunicacion mas eficiente y asina por evita bay dilanti hues. E servicio cu e Ombudsman brinda ta gratis y ta pone cu tur cuidadano tin acseso na dje.

Como parlamentario mi ta haya cu un Ombudsman na Aruba ta hopi importante. E pueblo por sinti su mes sigur cu e por acudi facil pa haya conseho, y asina evita di tuma ‘ley den mesun man’. Ademas di e forma aki e ciudadano ta siña un poco mas di su derechonan, camindanan cu e por cana y por brinda ciudadanonan maneranan nobo pa soluciona problema. Tur esaki ta na bienestar di ciudadanonan y ta positive pa nan desaroyo.

