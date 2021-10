Dia 21 di october 2021 den reunion publico nr. 4 Parlamento di Aruba a trata presupuesto di DOW 2021. Durante e reunion aki mi a pone enfasis na e personanan cu limitacion fisico y cu mester di mas facilidad pa acceso na e luganan publico.

Mi persona a entrega un mocion di cual ta splica mi deseo pa mira un proyecto pa instala un pasada te den lama dilanti strandpolitie na Noord y un otro na Rodgers of Baby Beach pa asina nos ciudadano- y turistanan cu un of mas limitacion fisico y/of e adultonan mayor por tin acceso na esaki. Door di haci e proyecto aki realidad, tur persona lo por tin acceso na lama. Asina nan por participa activamente na e actividadnan social, familiar y/of deportivo cerca of den lama.

E proyecto aki lo causa un impacto positivo riba salud físico y mental di e personanan cu limitacion. E proyecto aki ta conoci na algun pais rond di mundo caba y ta dunando bon resultado y satisfaccion na e habitantenan. Den e presupuesto tin fondo aloca den e presupuesto pa asina por continua cu proyectonan cu ta duna acesibilidad na personanan cu limitacion fisico. Como parlamentario mi ta keda boga pa e mocion aki bira un realidad, asina tur persona riba nos isla por tin acceso na lama.

