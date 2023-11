Den e Dia Internacional pa Eliminacion di Violencia contra Hende Muhe, cu a tuma luga Diasabra ultimo, 25 di november 2023, un ceremonia special a tuma luga dilanti di Bestuurskantoor.

Parlamentario Darlaine Guedez Eramus tabata presente hunto cu Minister Rocco Tjon pa ilumina e edificio di Gobierno na color oranje, un simbolo cu ta participa den e movimento global #16daysofactivism contra violencia di genero, bao di e tema ”UNITE! Invest to prevent violence against women and girls’. Den e campaña cu ta desaroyando na Aruba, Guedez-Erasmus a enfatisa e importancia di yama tur ciudadano y Gobierno na accion pa preveni y elimina violencia contra muhe y mucha muhe.

Durante e anochi, Parlamentario Guedez Erasmus a ricibi un documento di stakeholders unda algun puntonan di preocupacion y sugerencianan pa cambio di ley a wordo presenta. “E tabata un momento special awenochi, unda cinco organisacion a uni nan esfuerso pa discuti e topiconan aki y expresa nan preocupacionnan. Como Parlamentario, tabata un oportunidad pa mi pa scucha e experiencia di trahadonan social y pa por duna atencion na nan puntonan di bista”, el a mustra.

E documento ricibi door di Parlamentario Guedez-Erasmus a wordo pasa pa Presidente di Parlamento, Sr. Edgard Vrolijk, pa asina comparti esaki cu Parlamento completo. Den e carta, ta resalta cinco punto crucial cu por conduci na mehoracion den e tereno, pa asina haci comunidad di Aruba un luga mas safe pa tur hende muhe y mucha muhe.

“Mi ta gradici tur esnan cu ta contribui, ya sea como boluntario of profesional, den proteccion di nos hende muhenan y mucha muhenan”, a conclui e Parlamentario. Mirando e importancia di sigui informa y conscientisa nos pueblo riba e problematica aki, Fraccion di MEP ta yama tur hende pa uni nan esfuerso bou di e lema #OrangeTheWorld cu #NoExcuse!