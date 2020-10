Parlamentario Daphne Lejuez: “Mi no ta contra ley di screening, mi ta sostene cualkier proposicion sincero”

Parlamentario Daphne Lejuez di fraccion MEP ta splica MasNoticia cu el a tuma nota di hopi discusion tocante e concepto di ley di screening cu a keda presenta ayera na Parlamento. Parlamentario Lejuez ta laga sa cu: “Na prome lugar, mi no ta contra di e ley di screening, es mas mi ta sostene cualkier proposicion sincero.”

‘Si no tin nada di sconde, pa kico a bay contra e amienda?’

Parlamentario Daphne Lejuez ta bisa cu ta parce cu coalicion no kier pa e ley aki conta pa e ministernan actual, ni tampoco pa haci screening prome cu eleccion. “Dus si actualmente no tin nada di sconde pa kico a bay contra e amienda? No mester midi cu 2 midi. Nos mester keda sincero y admiti cu den e coalicion aki tambe tabata tin integrante cu tawata mandatario, cu awe ta bao investigacion di corrupcion, un figura cu hopi den coalicion a sostene y a bati man p’e, y te awe no ta condena locual e la haci mirando tur prueba cu ta saliendo na claridad”, Parlamentario Lejuez ta expresa.

E parlamentario ta bisa cu si kier para pa integridad, e ta reta cualkier di e ministernan actual y hasta coleganan Parlamentario pa pasa un screening basa riba loke e Landsbesluit actual ta propone, VS e concepto di ley cu a keda presenta ayera incluyendo e amienda cu a keda presenta. Parlamentario Lejuez: “Ami en todo caso no tin nada di sconde, y ta sinti cu si kier para pa integridad, transparencia y bon gobernacion no mester pasa ley pa otro, pero cuminsa na aplik’e pa bo mes prome, y no purba di ancra e fenomeno di “friends & family” legalmente pa purba hustifica bo maneho.”

E parlamentario ta sigui splica cu e ley a conoce varios version, y e ultimo version nr. 4 cu a bin hunto cu un di cuater conseho di Raad van Advies. Na e momento cu e di cuater version a keda entrega na Parlamento, a wordo pidi pa por a haci pregunta por escrito riba e ultimo concepto di ley incluyendo e conseho ricibi di Raad van Advies prome cu bay over na trata e ley aki, pero e peticion a wordo ignora y a escohe na bay over na yama e reunion publico sin duna Parlamentarionan un chens pa evalua y haci pregunta por escrito, y comparti nan sugerencia y preocupacion, segun sra. Lejuez ta splica MasNoticia.

Fraccion di AVP aserca su persona pa presenta un amienda cu puntonan importante y esencial pa por keda inclui den e ley pa por dunel’e mas substancia, pero e initiatiefnemers di coalicion a opta pa cherry-pick solamente 2 punto di e amienda den un nota di cambio, di e forma aki lagando varios punto di e amienda afo, y despues coalicion a vota contra di e amienda, y di e forma ey haciendo e dificil pa por a bay di acuerdo cu e ley sin e cambionan proponi, segun sra. Lejuez.

Punto hopi importante pa señala

Parlamentario Lejuez ta enfatisa cu ta importante pa señala cu Aruba no ta sin ley di screening, e Landsbesluit inzake screening kandidaatministers cu VDA (Veiligheidsdienst Aruba) ta usa pa screen ministers ta existi y ta na vigor desde 2013. “Es mas, e la bira mas riguroso cu cambionan cu a keda haci na e rekisitonan na 2019 manera por a constata di Minister Marisol Lopez-Tromp ora e la wordo screened na 2019. ( por lesa e ley di 2013 akinan: https://vda.aw/wp-content/uploads/2017/03/LB-screening-kandidaatsministers-2013.pdf )

Pues segun Parlamentario Lejuez ta splica nos, no ta asina cu no tin ley di screening, e diferencia ta cu kier a cambia e Landsbesluit existente pa un Landsverordening, y akinan ta unda tawata tin diferencia di opinion riba e contenido di e concepto cu e keda presenta ayera mirando cu e concepto presenta lo ta menos estricto of severo cu e Landsbesluit actual.

