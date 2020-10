Parlamentario Daphne Lejuez: ‘Loke a pasa ayera den Parlamento tabata un berguensa’

Manera conoci, ayera den parlamento di Aruba tabata tin un tratamento riba spearfishing cual despues a bira un reunion unda a entrega mocion di desconfiansa.

Daphne Lejuez, parlamentario di fraccion MEP, ta comparti cu Masnoticia cu varios cos a tuma luga den cuadro cu e reunion na parlamento ayera. “Nos tin un acuerdo entre parlamentarionan cu nos ta desvia di reglament van orde a base di articulo 83, unda cu cada un di e 21 parlamentarionan mester bay di acuerdo pa por desvia di e reglament van orde – unda cu nos ta desvia di articulo 27 cu ta consisti cu nos tur mester ta den sala presente durante di reunion”, sra. Lejuez ta splica.

E parlamentario ta sigui elabora cu ora desvia di dje, mester tene cuenta cu e ley mas halto cual ta nos constitucion, cual segun Hoofdstuk 3, Artikel 16- lid 1: cu bo mester ta presente durante reunion y votacion. Pa e motibo ey, e acuerdo cu e parlamentarionan a haci, no por ta asina cu nan no ta den edificio, nan mester ta presente. E acuerdo cu e parlamentarionan tin ta cu nan por bay, e reunion ta habri ora tin 11 hende minimo cu a firma e lista di presencia. E momento ey pa evita pa motibo di COVID19 cu tur hende ta den sala hinca hunto, cada un parlamentario mag di scucha of wak e reunion via di oficinanan den parlamento of fractie kamer, no mester ta den sala na tur momento ora di reunion.

E momento cu bo ta bandona e edificio, bo no ta presente mas naturalmente segun constitucion, esey ta locual ta conta. “Ora cu bo ta haya fraccion di AVP ta bisa bo cu na momento aki no ta participa mas den reunion y ta bandona edificio, unda despues parlamentario Ricardo Croes tambe a haci mescos y bandona bendificio y conta cabes. Den otro palabra, a wordo avisa cu no tin quorum”, parlamentario Lejuez ta splica.

Pues, si bo no tin quorum, bo no por sigui cu un votacion manera cu nada un pasa segun sra. Lejuez. E parlamentario ta expresa cu te cu ayera niun reunion a hiba votacion cu menos di 11 persona total.

“Basicamente, ta tumando un decision contra nos decision na e momento ey, pues e no tin validez”, e parlamentario ta agrega. Esaki ta locual a tuma luga ayera. “E tabata un berguensa masha grandi mes pasobra si bo wak bon, bo no por maneha un parlamento asina ey, pasobra si nos tin di bay sigui e logica di e presidente, kiermen cu bo por tin tres hende den sala y ta vota 3-0, of hera su so ta sigui reunion, su so ta vota y bo no tin quorum?”, sra. Lejuez ta expresa.

