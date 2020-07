Parlamentario Daphne Lejuez: Ahuste di norma di Corte Comun den Caso di delito contra moral

Kiko ta “orientatie punten” y pakiko nan ta importante? Orientatie punten ta e puntonan di orientacion cu Jueznan ta usa como cuadro di referencia ora di duna sentencia den cierto casonan cu ta sosode cu mas frecuencia den un comunidad.

Pa loke ta “zeden delicten”, delitonan contra moral, bou cual abuso (sexual) di entre otro menor di edad ta categorisa, Corte Comun di Husticia tambe ta maneha e asina jama “Orientatie Punten”

E documento aki a keda actualisa na november 2019 y actualmente castigonan contra moral/menor ta menciona como lo siguiente:

Verkrachting (eenmalige, vaginale penetratie)

Seksueel binnendringen > 3 jaar gs (gevangenisstraf) ov (onvoorwaardelijk)

– kind jonger dan 12 jr > 4 jaar gs ov

– kind ouder dan 12 jr jonger dan 16 jr > 3 jaar gs ov

Strafverlagende factor:

jonge leeftijd en/of gebrekkig ontwikkelingsniveau verdachte.

Strafverhogende factoren:

excessief geweld;

zwangerschap, abortus of andere bijzonder schadelijke gevolgen voor slachtoffer(ontmaagding, fors geestelijk/lichamelijk letsel, besmettingsrisico);

minder weerbaar slachtoffer (bijvoorbeeld bejaard, zwanger, ziek of jeugdig slachtoffer);

meermalen gepleegd;

lange duur;

jonge leeftijd slachtoffer;

recidive;

meerdere daders;

bijzonder bedreigende of vernederende setting (door bijvoorbeeld vrijheidsbeneming, bedreigingen, anale penetratie, penetratie met voorwerpen);

misbruik overwicht of vertrouwen.

Mirando cu recientemente Parlamento di Aruba a aproba un aumento di castigo, particularmente pa loke ta trata castigonan pa delitonan contra moral, e lo ta bon pa pidi Corte Comun di Husticia pa adapta tambe nan “orientatie punten” pa di e forma aki tambe realmente por logra aumenta e castigo den casonan di entre otro abuso (sexual) contra menor di edad.

Pa e motibo aki, mi a pidi por medio di un carta na Presidente di Parlamento, pa Parlamento extende un invitacion na Presidente di Corte Comun di Husticia durante su proximo bishita na Aruba, pa asina hunto cu Parlamento por delibera riba e tema aki y wak con por logra pa ahusta e “orientatie punten” di tal forma cu por garantisa castigonan mas apropia particularmente den casonan di abuso (sexual) contra menor, sigur awor cu a aumenta e castigonan maximo.

Source: Gemeenschappelijkhof van Justitie – ORIËNTATIEPUNTEN VOOR STRAFTOEMETING: http://www.gemhofvanjustitie.org/uploads/files/Orientatiepunten%20Straftoemeting%20Gemeenschappelijk%20Hof%20van%20Justitie%20publicatie%20november%202019(1).pdf

