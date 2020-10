Parlamentario Croes contra ley di fiscaal onderzoek debi cu belasting ta cobrabo sumanan cu bo no debe

Durante e disertacion di Parlamentario di partido RED Ricardo Croes a toca riba articulo 5 di e screening di ministernan y pa su persona e ta desaproba e articulo aki debi e la experencia un smaak amargo cu departamento di Impuesto.

Parlamentario Ricardo Croes a menciona cu un hende porta ta den disputa cu belasting y ningun momento so belasting tin razon tur ora, ora di manda cobrabo pasobra ta asina cu belasting ta manda cobra cos cu hende no debe y te ora cu bo prueba esaki e ora ey bo ta haya e cifra cu bo tin cu paga. Ricardo Croes a bisa cu e no ta haya cu e ley aki den e forma aki ta protehe un persona cu ta den un negociacion cu belasting caminda e persona lo wordo perhudica cu e no por bira Minister. Tin hende cu a sufri basta di esaki den e ultimo eleccion, y ta hendenan cu no ta mucho leu di nos, Parlamentario Croes a bisa. E parlamentario a pasa riba e articulo di e fiscaal gedrag y na final Croes a menciona cu departamento di impuesto kier a saca 100.000 florin for di dje y el a nenga di paga y a haci su investigacion y ora a sali na cla a resulta cu ta 30.000 florin e debe y esaki ta e problemanan cu ta perhudica hende pa si bo kier pasa un screening pa un minister parlamentario Ricardo Croes a menciona

