Fraccion di MEP tin su reaccion riba e suceso tristo di e cacho Khaleesi. Relaciona cu esaki, Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray, kende ta un persona cu a para semper pa cuido di bestia, a remarca riba e responsabilidad di e persona cu tin un cacho of pushi pa e cuido y proteccion di e animal aki.

No ta trata solamente di duna nan alimento, pero tambe di brinda nan cuido y amor. Tambe si no ta desea pa nan haya yiu, recuri na sterilisacion. Tur esaki ta hopi importante, sea cu e cacho of pushi, chikito of grandi.



Christiaans-Yarzagaray a agrega cu hopi animal awendia ta wordo alimenta ariba caya paso awor nan ta indesea, pero nan no tin e cuido y e amor compara cu e animalnan cu ta wordo cria na cas manera mester ta.

Fraccion di MEP ta condena loke a sosode cu Khaleesi.

“Aworakinan tin hopi pensamento rond di e hecho di kico a sosode cu Khaleesi, cual logicamente anos como fraccion y ami sigur ta condena sigur ora bo wak e partinan grafico kico a sosode cu e pober cacho aki”. e parlamentario a declara.

Emocion ta haci cu aworaki kier castiga, di tur forma, loke a sosode, cu ta logico. Tur hende ta wak na e ley, si tin ley y si e ta wordo bon maneha of ehecuta.

Banda di esaki a wak un peticion cu ta wordo manda rond pa firma pidiendo adaptacionnan di ley.

Parlamentario Setty Christiaans- Yarzagaray kier a accentua cu tin ley. No solamente tin e ‘Hondenverordenin’g, pero tambe tin ‘Wetboek van Strafrecht’ cu ta indica e straf cu hende ta haya den caso cu tin cu bay Corte.

A enfatisa cu ehecucion di ley no ta den man ni di gobierno ni di parlamento. “Pero nos tey si pa yuda y scucha kico ta e necesidadnan na e momentonan aki”.

A tuma nota, por ehempel, cu Hulanda na mei 2023 a haci adaptacionnan den castigo, a hisa castigo y a hisa boet. Fraccion di MEP tin e oido pa comunidad den e caso aki. Ta haciendo y ta trahando riba esaki, a remarca. No solamente ta trata e parti di maltrato, pero tambe e parti di negligencia. Na Hulanda ta tene cuenta cu castigonan pa ambos caso, a indica.

Banda di esaki a tuma nota tambe cu Minister Ursell Arends, encarga cu a area aki, ta trahando riba e ley ‘dierenwelzijn’ (bienestar di bestia) cu ta otro ley, mester accentua.

Esaki ta bay acapara mas aspecto cu solamente cacho, mirando e hecho cu ‘hondenverordening’ ta trata solamente e parti aki di cacho. Pero tambe mester reglamenta e parti di pushi y otro bestianan di cas, e parlamentario a bisa.

“E ta keda na nos como comunidad pa wak, pero pa condena y raporta e tipo di actonan aki. Esaki ta un forma cu nos por logra pa yega na miho control di e problematica. Nos cada un por traha di un manera na conscientisa otro di e problematica y sigur raporta cualkier caso na e instancianan corecto manera Centro Control di Cacho, Polis di Bario y si nan no tin e oido, na e fundacionnan cu ta trahando na esaki”. Nos cada un cu ta stima cacho of nos mascotanan.

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray a reitera cu Parlamento tin oido. Ta bezig ta comparando e ley cu esun di Hulanda. Pero kier accentua cu Parlamento ta disponibel pa scucha y haci cambionan necesario. Pero esaki ta e parti di legislacion y ainda ta falta e parti di ehecucion di e ley como tambe control cu ta e parti di maneho.

Den e ultimo aki ta unda comunidad por fungi un papel importante pa wak y raporta manera a pasa cu Khalisee. Den e caso di Khaleesi ya caba tabata hopi laat y ta “duel nos te den nos curason pa wak locual a sosode”.

“Ley ta importante, pero ta keda anos como comunidad pa condena ora nos wak actonan asina pa yega na un solucion na unda e ley ta bay wordo ehecuta manera mester ta.

Cu mester tin castigo pa tipo di actonan aki ta sin duda. Mester tin responsabilidad ora nos tuma e decision cu nos kier tin mascota. Y esaki ta reglamenta pa ley! Pero mas conscientisacion con anos como comunidad mester cuida, trata nos mascotanan tambe falta”, asina e parlamentario a finalisa su declaracion.