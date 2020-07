Parlamentario Candelaria: Minister Bikker kier pa hefe di NCTVI Dolfi Richardson duna conseho riba posicion di altocomisario Andrew Hoo

Parlamentario Robert Candelaria a a informa riba situacion peligroso tumando luga den Husticia na man di e actual Minister Andin Bikker.

Den su declaracion el a recorda e comunidad riba situacion cu te ainda no tin clarificacion riba e posicion di e Altocomisario Andrew Hoo cu te na e momento aki no ta fiha kico lo bay pasa cu ne. Por a corda cu durante di temporada di Toque de Queda na pais Aruba, cu Minister Bikker lo a anuncia den un conferencia di prensa cu mester a kita Hoo di su funcion pa motibo di lo a saca informacion confidencial di BT na prensa cu tabata motibo pa pone un banda y kite di su posicion, aunke a gradici’e pa su bon trabou.

Hopi tempo a pasa y bou un silencio, mientras cu Hoo tabata cobra su salario sinta na cas. Despues di cuater luna di silencio diripiente Minister Bikker ta bin afo y cuminsa papia riba Andrew Hoo, cu ta algo inusual.

E forma cu esaki a bin dilanti ta mas straño ainda pasobra no ta solamente kico lo tin cu pasa cu Hoo pero cu un dienst, Nationaal Centraal bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol (NCTVI) cu ta cay bou di ex- altocomisario Dolfi Richardson ( Hefe di Departamento), lo ta esun cu tin cu bay duna un conseho riba kico tin cu bay pasa cu Andrew Hoo despues di cuater luna.

Ta lanta hopi preocupacion mirando con e minister aki ta dirigiendo nos husticia, e ta manera un invitacion, un tapijt cora pa Hulanda, pidiendo nan pa porfabor bin tuma over paso e no sa con pa haci esaki.

Tur hende ta culpabel menos Andin Bikker

Ta parse cu Bikker a yega un dieptepunt nobo ora e ta pidi un Diensthoofd, den e caso aki Richardson (ex-Altocomisario di polis) pa conseho con pa deal cu e actual Altocomisario y na unda pa pone.

Robert Candelaria ta remarca cu un trayectoria di hopi aña di experiencia den cuerpo policial bou di maneho di Watty Vos ( Qepd) cu a haci un tremendo trabou pa Husticia di Aruba, despues Eddie Croes, Rudy Croes y despues Arthur Dowers caminda a traha cu tur, cu nunca a mira un minister den asina corto tempo haci asina tanto eror den su ministerio y keda baha e nivel di Husticia den forma consistente. Un deterioro total!

Por a tuma nota cu Minister Bikker a culpa KIA, Polis, Dimas, Migracion, GNC, Ministerio Publico, practicamente tur e servicionan cu ta cay bou di su ministerio pa erornan cu a tuma luga, tur hende menos su persona. Tin cu puntra su mes si ta tur dienst y nan diensthoofden ta faya y e como Minister nunca ta faya. Con por ta posibel ?

Version nobo .. Culpa adelanta

Intencion di laga Dolfi Richardson como hefe di Nationaal Centraal bureau Terrorismebestrijding, Veiligheid en Interpol (NCTVI) pa duna un conseho riba kico pa haci cu su colega diensthoofd Andrew Hoo di KPA y despues kico cu sali di e desicion ey (bon of malo) no ta su persona a tuma e desicion ey pasobra publicamente a anucia cu ta Richardson a duna conseho y como tal lo carga e culpa tambe.

Dicon ta pidi conseho na un hefe di Dienst?

Dicon ta NCTVI mester duna un conseho riba kico pa haci cu e altocomisario? Dicon e conseheronan di minister, y nos sa cu algun cu ta abogado cu a cuminsa kita pia for di dje, dicon hendenan cu ta rondon’e cu mester dune conseho, no ya hasi esaki? Unda nan ta pa duna conseho? Unda DRH a keda? Esaki ta nan trabou, pa duna conseho riba posicion huridico di funcionarionan. Dicon despues di cuater luna ta papia di e tema aki y pa pone bek den un funcion?

Segun Candelaria e ta straño cu net awo cu e caso di flamingo ta cuminsa, kier papia riba altocomisario bek, cu porcierto tambe tabata tin un rol den caso flamingo na memento di inicia e caso. Dicon e minister no tabata informa cu caso flamingo lo a bay tuma luga di e forma aki?

Andin Bikker a scohe Oduber pa su prome consehero, cual a bira e prome sospechoso di caso flamingo.

Asina aki ta entrega autonomia hudicial of laga. Esaki ta cosnan cu ta pone cu Hulanda kier tuma nos husticia tambe over banda di aspectonan financiero di pais. Cuestionabel cu net e Minsiter di husticia tin como consehero e prome sospechoso di caso flamingo. Cu ta haci cu no por confia e minster y tin cu tume over.

