Ayera mainta para riba un pida tereno di 70 mil meter cuadra na Palmbeach cu Prome Minister Evelyn Wever Croes a negocia pa bende pa un suma di entre 14 pa 17 miyon dollar, Parlamentario di AVP, Benny Sevinger a cuestiona e hecho di con ainda Ministerio Publico no a inicia e investigacion contra e lider di MEP.

Segun parlamentario Sevinger, su persona ta envolvi pa cinco aña caba den un investigacion di parti di Ministerio Publico contra di su persona, cual por wordo considera como un persecucion politico.

Na mes momento Sevinger a mustra cu ya caba el a yega di mustra e influencia cu e lider di MEP tin den Ministerio Publico pero tambe den departamento di Landsrecherche y cu ainda tin hopi mas di bisa riba e sistema hudicial y con esaki ta funciona, con nan ta persigui, pakico ta persigui nan y kende nan no ta persigui y pakico nan no ta haci esaki.

“Awe mi a bin aki ya cu ta hopi hende a reacciona despues di a scucha y lesa con Evelyn reacciona riba loke ma i persona a trece dilanti na radio, caminda entre otro el a laga publica cu como lider di MEP, e lo entrega un keho contra parlamentario di AVP.

Den un declaracion cu el a haci na cede di MEP, Evelyn a sigura cu e lo entrega un keho contra mi persona pa motibo cu Benny ta susha su nomber, refiriendo na e hecho cu mi persona a declara cu mi a entrega keho contra su persona y mustrando tambe cu hasta mi a bay bek Ministerio Publico pa mira con a para cu e keho cu ami a entrega contra su persona.

Segun e publicacion, Evelyn ta bisa cu e tambe a haci averiguacion si ta berdad mi persona a entrega keho contra di dje insinuando cu awor pa motibo cu mi ta envolvi den un investigacion, mi a dicidi di entrega un keho contra di su persona.

Aki Evelyn a mustra cu awor cu mi ta meti den investigacion, el a entrega keho pa motibo cu lo mi tabata envolvi den bendemento di un pida tereno na 2004 pa e suma di 17 miyon dollar, tempo cu e tabata traha den sector priva como abogado.

Esaki ta e mentalidad corupto di e lider di MEP, purbando na laba man pa algo cu el a haci como abogado y no gobernante, keriendo cu mester separa e cosnan aki for di otro pero caminda en realidad el a haci su mes culpabel pa bende tereno di pueblo.”

Benny Sevinger a sigui mustra cu documentonan cu el a entrega tambe na Ministerio Publico contra di e lider di MEP, ta confirma cu Evelyn a negocia benta di e pida tereno pa un proyecto di Waterpark caminda tabatin un suma di 17 miyon dollar envolvi, apesar cu e actual Prome Minister kier insinua cu ta trata di 17 miyon florin.

Parlamentario di AVP a sigui mustra cu Ervelyn a mustra cu e tempo ey e tabata un consehero fiscal y cu ningun momento e tabata minister of posicion publico.

“Aki pueblo por a mira e mentalidad corumpi di Prome Minister, caminda e ta mustra cu su participacion den un transaccion di casi 17 miyon dollar di un tereno di gobierno, ta hustifica ya cu e no tabata minister pero hecho ta keda cu ta un tereno di pueblo a wordo bendi, miyones a pasa di un famia pa otro y ningun hende sa ainda kende a ricibi e placa aki.

Awor cu cosnan ta bolter, awor cu tin pruebanan contundente, documentonan oficial di tur loke a tuma luga, pruebanan cu ta mustra riba envolvimento di compania di famia di Prome Minister, awor ta buscando forma pa e keho cu mi a entrega no wordo acepta,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.