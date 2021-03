Parlamentario Benny Sevinger: Pa falta di vision y interes propio sector di enseñansa ta sigui den problema

Parlamentario Benny Sevinger di fraccion di AVP a musra cu tanto gabinete Mike Eman 1 y 2, durante ocho aña, a logra inverti miyones den infrastructura di e pais basa riba un vision bon cla caminda e proposito tabata bisto pa tur hende.

Segun sr Sevinger esaki ta pa crea un miho producto cu Aruba por ofrece na tur hende y henter mundo, caminda e punto cardinal tabata pa cera e gap entre por ehempel hotelnan di cinco estrea y resto di e pais, pues cu reconstruccion y remodelacion di barionan rond e isla pa di e forma aki percura pa pueblo, tin miho hogar y na mes momento percura pa un impulse grandi den Aruba su economia.

“Un plan concreto caminda a acentua riba diferente liña di enfoke y sigur caminda un di principal metanan, tabata pa brinda un miho enfrastructura pa nos mucha- y maestronan por ricibi y duna les, preparando e muchanan pa futuro.

A drecha scolnan cu tabata den mal estado y gabinete Mike Eman a percura pa den e sector di enseñansa, tanto studiante- como maestronan por funciona den scolnan den bon condicion y cu nan no mester haya y duna les den luganan cu un ora pa otro por cay riba nan.

A percura pa restaura varios scol den mal estado y hasta construi scolnan nobo pa sigura cu den e sector aki, e lidernan y futuro generacionnan, por prepara nan mes den e miho forma posibel.

E proyectonan aki ta visibel ainda, caminda gabinete Mike Eman a inverti miyones den esaki pero awor por mira cu den ultimo tres añza y mey di gabinete Wever Croes, practicamente nada a ser haci pa percura pa e situacion aki perdura y sigura pa tin trankilidad den educacion di nos hendenan.

Tur loke por a ser mira ultimo añanan, ta accionnan di un Minister di Enseñansa insistiendo na crea incomodidad, na crea discrepancia caminda na luga di sigui inverti, a bay over na un maneho net contrario, esta di trata di spaar placa riba cabes di nos muchanan y nan maestronan.

Te ainda por sinti e presion cu tur dia ta bibando den varios nivel di nos enseñansa caminda un Minister di gabinete Wever Croes, no ta respeta opinion di esunnan cu ta trahando tur dia den e sector aki, caminda ta trata di cambia henter e sistema pa acomoda su hendenan sin tuma na consideracion e daño cu ta wordo causa cu e maneho descabeya aki.

Minister Rudy Lampe no kier scucha di ningun hende, e ta ignora hasta decisionnan cu Parlamento a impone pa e sigui y ta haci loke cu e kier cu Minister Presidente, kende ta sigui papia di tuma medida contra di e Minister pero pa despues pueblo ripara cu hasta e Minister Presidente ta ser pone un banda pa e minister di enseñansa aki.

No tin trankilidad den enseñansa, no tin transparencia den e maneho di gabinete Wever Croes y tur dia por scucha y ripara cu Minister Lampe ta sigui cu su maneho di disaster, su maneho di perhudica diferente sector di enseñansa, ya cu den e caso serio aki, loke ta mas importante ta pa e mandatarionan di awendia, sostena pa algun cheerleader den Parlamento, keda sinta riba nan stoel mientras cu futuro di hopi mucha y maestronan ta den peliger,” Benny Sevinger a mustra.

Comments

comments