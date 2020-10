Parlamentario Benny Sevinger: No ta Marisol so pero ta henter gobierno mester a bay cas pa duna pueblo alivio

Marisol Lopez Tromp, ‘cueste loque cueste’ mester a wordo baha como Minister, no pa motibo cu e tabata traha malo, ya cu no por tin mas malo cu Minister Rudy Lampe, no pa motibo cu el a hiba mal maneho of comete un of otro acto contra ley.

Benny Sevinger miembro di fraccion di AVP den Parlamento a mustra den conferencia di prensa cu Marisol Lopez Tromp mester a wordo hala un banda, pa motibo di otro interesnan cu ta hungando un rol, no interes general di pueblo pero interes di ex politico, interes di amigo y famia y interes di sponsornan.

“Simplemente no tin un hustificacion pa tur e locura cu a tma luga siman pasa, caminda primeramente a converti Parlamento den un tipo di circo, caminda Presidente di Parlamento a permiti su mes di wordo mal usa pa gobierno, pa asina core cu e minister.

E reunion di siman pasa, cu a bira e di cuater reunion publico riba spearfishing, no tabata necesario pero si a wordo mal usa, caminda un biaha mas ta mustra e mentalidad diabolico di e gobierno aki, pa asina eyden pone un trampa pa Minister Lopez Tromp.

Ya caba den e di tres reunion, a aproba dos mocion caminda ta ordena gobierno pa den 10 dia, introduci un ‘gedoogd beleid’ cu ta habri caminda pa ciudadanonan por tira pisa ora cu nan ta desea pa asina pone cuminda riba mesa.

E tres ministernan encarga cu e asunto aki, esta Minister Andin Bikker, Minister Chris Romero y Minister Marisol Lopez Tromp, a yega na un acuerdo cu dialuna 19 di oktober, por cuminsa duna permiso pa spearfishing cumpliendo asina cu loke Parlamento mes a pidi di nan.

Sinembargo a dicidi tog di manda yama un reunion, e di cuater riba spearfishing, cual asunto ya a wordo regla caba pero tur esaki pa den banda e lider di fraccion di MEP, Rocco Tjong, kende den e prome mocion di desconfiansa di luna di Juli ultimo tambe a formula, presenta di dos mocion di desconfiansa, cual asunto tabata totalmente for di luga den e reunion aki.

Ta momentonan asina pueblo por mira en realidad e mentalidad di un gobierno manipulativo, cu fraccionnan den Parlamento cu ta sostene nan caminda e parlamentarionan aki ta presta nan mes pa wordo manipula con cu gobierno kier, pa asina cumpli cu exigencia dun un of otro grupo.

Den e reunion caminda a pasa e mocion historico di 10 pro y cero contra Minister Lopez Tromp, pa colmo y pa pueblo mira e falsedad di e hendenan aki, Marisol Lopez Tromp a informa Parlamento cu e ta uni su mes na e decision tuma pa tanto Minister Bikker y Minister Romero pa introduci un gedoogd beleid.

Pues el a para banda di e piscadonan pero pa lider di fraccion di MEP, e mester a cumpli probablemente cu ordo cu a bin for di edificio di Cocolishi, esta tin cu core cu Marisol como minister.

Loke a sigui despues tur hende ta na altura di dje, caminda Parlamento of miho bisa dos fraccion cu ta sostene gobierno, a converti nan mes den un set di parlamentario sin caracter, ora cu nan a dicidi di pasa un mocion cu solamente 10 miembro presente den sala y edificio di Parlamento, cuacl ta completamente for di luga y contra tur regla.

Despues cu henter Reino Hulandes a hari e hendenan aki, a trata di duna hustificacion na un eror grandi anto cu cara serio mescos cu nan no a haci algo robes.

Segun dianan a pasa, mirando con ridiculo a pone Parlamento mustra y e berguensa grandi cu gabinete Wever Croes a hinca su mes aden, a recuri na e posibilidad di haya tur hende hunto, tanto gobierno como Parlamento, confirma cu nan no por traha cu Minister Marisol Lopez Tromp y a crea e punto di ‘onwerkbare situatie.’

A core yama un reunion di comision central di Parlamento, caminda Ricardo Croes kende un siman prome no kier a presta su mes pa baha Minister Marisol Lopez Tromp, a dicidi di sostene e decision pa bah’e tog, mustrando un caracter bruha pero ya no por a spera nada otro.

Tin corupcion den gabinete Wever Croes, tin cosnan cua tuma luga contra tur regla existente, tin decisionnan cu a wordo tuma cu no ta cuadra cu ley y pa motibo di e divulga e berdad, Marisol awe no ta minister mas.

Prome Minister ta papia di ‘integriteitskamer’ pero no conta cu sosten di fraccion di AVP ya cu e gobierno aki no tin credibilidad pa papia riba integridad na e momentonan aki.

No ta Marisol so mester a bay pero tur otro minister mester a bay ya cu loke nan a haci cu e pais aki den tres aña, ta simplemente un abuso di marca mayor,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.

