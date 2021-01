Parlamentario Benny Sevinger: Aña 2021 no ta solamente aña di recuperacion pero tambe di “liberacion”

Parlamentario Benny Sevinger diamars mainta a manda palabranan di bon aña 2021 pa henter pueblo di Aruba di parti di su persona y su famia y tambe di Partido AVP.

Na mes momento sr Sevinger a mustra cu por a scucha Prome Minister anuncia cu aña 2021 ta bira un aña di recuperacion pero canando den pueblo den ultimo simannan, semper cumpliendo cu exigencianan stipula pa DVG, por a scucha den pueblo no ta papia solamente di recuperacion den 2021 pero cu e aña aki tambe pueblo ta kere cu ta aña di ‘liberacion.’

“Pueblo ta papia cu mester bay libera e pais di gobierno MEPPORRED pero na mes momento ta un aña cu pueblo tin cu analisa seriamente, caminda tin cu mira con e aña nobo aki lo ta y con pueblo a pasa e ultimo tres y bayendo pa cuater aña di e gobierno actual.

Mester compara gabinete Eman I y gabinete Eman II cu e actual gobierno, caminda pueblo lo bay tende atrobe di promesanan cu atrobe lo no wordo cumpli mescos cu cuater aña pasa di e hendenan aki, prome cu nan a drenta gobierno.

Ocho aña nan a pasa ta critica proyectonan, criticando plannan cu tabata wordo ehecuta den nomber di pueblo y pa pueblo.

Proyectonnan manera Watty Vos Boulevard, Green Corridor, hospital nobo, mudamento di waf, 16 pa 18 bario a wordo drecha y nada di solamente pone un ‘sleeping plateau, acera a wordo poni, careteranan nobo a wordo traha, matanan a wordo planta.

Tur e barionan cu a wordo drecha, centro di ciudad cu a wordo drecha, Linearpark cu a traha, San Nicolas a wordo drecha, complehonan deportivo manera na San Nicolas, Santa Cruz, Brasil, cu a wordo drecha.

Casnan social cu a wordo reconstrue y a wordo drecha y riba esaki a drecha poder di compra, ambtenaarnan cu a sinta nan mesa cu nan for di prome dia, hunto cu gremionan sindical den dialogo cu Prome Minister y Minister di Finansa.

Compara e period ey di ocho aña di prosperidad, unda cu gobierno di AVP a haya un pais na werki, c’un AZV bancarota, fondo di pensioen APFA bancarota, poder di compra cu a cay cu 20%, turismo a cay cu 14%, pero gobierno di AVP a logra manda di camisa, c’un plan concreto pa rescata e pais den un periodo di ocho aña.

Gabinete Wever Croes a haya un pais den tur gloria pa sigui cay dilanti pero for di prome dia cu nan a drenta, cu tur e mentiranan cu nan a priminti pueblo di lo haci, cu lo goberna sin medida, cu lo baha edad di pensioen bek, cu practicamente pueblo no mester paga awa y coriente, gasolin lo ta casi por nada y tur e promesanan aki a caba na filingrana.

Ni un di e promesanan aki, gobierno actual a cumpli cu pueblo y ta bon pa pueblo Analisa tur e cosnan aki, caminda nos ta den un aña dificil, no solamente pa motibo di covid pero tambe pa motibo cu Aruba tin un gobierno malisimo, ya cu nan no sa kico nan ta haci y cu e unico prioridad cu nan tin ta pa ‘friends and family’ y den eleccion nos tin cu reken nan som pa nan.

Tur hende analisa pa nan mes, sindicatonan, ambtenaarnan, kendenan pa ocho aña a haya indexering, apesar cu cosnan tabata dificil, pero a haya indexering y awor tres aña ambtenaarnan tin sin haya indexering y awor riba dje, gobierno a corta den boso salario.

Analisa bo mes si esaki ta e gobierno cu nos kier sigui cune, si esaki ta e Partido cu kier vota p’e, cu ta gaña tur hende den nan cara, cu tur cos cu nan a priminti nan a haci lo contrario.

Analisa na mes momento ocho aña di un gobierno, di un bon trabou, di un team cu a logra manda di camisa for di prome dia y cuminsa traha pa comunidad y pais Aruba.

Mira tur e proyectonan ya menciona, ya cu si no ta pa esakinan, ya cu gabinete Wever Croes den tres aña ni un caminda di asphalt nan por a pone, corda pa nan drecha barrio, corda pa subi onderstand, corda na subi salario, corda pa incrementa economia, nada pero nada e gobierno aki a logra di haci.

E aña aki ta e aña pa libera, e aña aki ta e aña pa un partido serio bin bek na mando, c’un plan concreto, c’un team nobo di hendenan cu experencia pero tambe hobennan cu tin e capacidad pa saca e pais aki un biaha mas for di e abismo cu nos ta bay hay’e na final di e aña di e periodo aki na final di September,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.

Comments

comments