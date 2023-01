Parlamentario pa fraccion di AVP, sr Benny Sevinger, durante conferencia di prensa di fraccion diamars mainta tambe a atende riba e ultimo desaroyonan hopi interesante relaciona cu e caso di Arubahuis pero specificamente e caso di Besaril.

“Den ultimo dianan pueblo henter a wordo confirma cu a sospechonan contra di ex minister Besaril, awor a wordo confirma pa e actual Minister Plenipotenciario na Den Haag, Ady Thijssen kende literalmente den un grabacion di un combersacion c’un otro persona, a confirma cu Evelyn Wever Croes, ta un corupto.

Ta bon pa splica algun cos di e caso di Arubahuis ya cu hopi hende ta kere cu esaki ta un caso cu a inicia dialuna ultimo pero e caso aki di Arubahuis, a cuminsa for di dia cu Besaril a bira Minister Plenipotenciario.

El a bay Hulanda caminda el a dicidi cu e no ta bay biba den cas cu por cierto a wordo renoba pa gobierno di AVP, caminda 200 mil euro a wordo inverti den e renobacion di e cas aki pa e Minister Plenipotenciario biba den dje pero Besaril a yega y dicidi cu e si no ta bay biba den e cas aki.

No pa motibo cu e cas no tabata den bon estado pero awor cu informacionnan concreto a bin dilanti, ta mustra cu Besaril no kier a biba den un cas cu no ta manera di otro embahadornan staciona na Hulanda ta biba aden.

Pa Besaril e cas tabata mucho chikito lubidando cu el a bay Hulanda pa traha pa Aruba pero a dicidi di huur un otro cas cual ta costa miles di euro pa luna pa pueblo paga pa e minister.

Despues ta bin resulta cu e prome Arubadag cu Besaril a organisa, esaki a bin resulta cu tabatin actonan coruptivo den dje y ora cu colega Candelaria a dirigi un serie di pregunta na Besaril, el a bisa cu den presupuesto 2019 y 2020, ya Minister Presidente Evelyn Wever Croes a contesta tur pregunta relaciona cu esaki.

Pues Besaril ta bisa cu si tabatin cosnan ilegal cu e celebracion ey, el a haci esaki cu ‘blessing’ di Evelyn Wever Croes loke ta nifica cu si e ta corupto anto Evelyn tambe ta corupto.

Ora cu analisa kico Besaril a haci, ta literalmente el a coy placa di pueblo caminda el a paga su cosnan personal cu placa di pueblo, anto e ora ta lanta e pregunta si esaki ta posibel, si esaki ta corecto?

Pa colmo ora cu analisa declaracion di Ministerio Publico riba un carta di coleganan Arthur Dowers y Mike de Meza, insinuando cu tur loke tin contra di Besaril ta “onregelmatigheden” nan ta, ta cos chikito nan ta y e ora tur dia mi ta haya confirmacion cu nos husticia y mi kier uza e palabra corupto pero mi tin cu bisa cu nos husticia no ta uno cu ta blind cu ta conta pa tur hende.

Mi ta duna aki un ehempel di mi mes, caminda Fundacion Curason Berde, ta un fundacion di campaña cu ta sostene Benny Sievinger durante di campaña y e fundacion di un oficina ta huur pero ora cu no tin eleccion, e fundacion no tin placa pa paga huur di e oficina.

E ora ta Benny Sievinger ta paga huur di e oficina aki caminda e fundacion aki debe Benny Sievinger hopi placa di huur cu mi persona a paga. Dado momento e fundacion a bin dilanti y bisa cu riba un biahe di trabou di Benny, e fundacion cu debe mi hopi placa, a dicidi di cubri gasto di biahe y estadia pa mi esposa compaña mi persona.

Awe nos ta mira Besaril segun investigacion haci, a bay di vacacion anto pueblo di Aruba ta paga pa esaki di dje y su famia pero ora cu ami mes a paga pa mi casa cu mi placa cu ami a fia e fundacion, Ministerio Publico ta considera esaki ‘verduistering’ cu esey ta ‘oplichting’ di e fundacion.

Awe cu literalmente Besaril ta coy placa di pueblo, no di un fundacion politico, no cu un fundacion debe placa pero credit card di pueblo a wordo uza anto ministerio publico ta bin papia di “onregelmatigheden” y parce cu nan no ta bay persigui of investiga Besaril.

Anto riba dje Ministerio Publico kier pa pueblo kere cu husticia ta ciego aki na Aruba caminda sin distincion di e persona, husticia lo atende e asunto corectamente,” Parlantario Benny Sevinger a declara.