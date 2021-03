Parlamentario Arthur Dowers: Un lider honesto ta admiti ora cu e faya

“Raad van State a confirma awo locual AVP y varios otro persona a bisa casi un aña pasa.

Ta incorecto pa trapa derecho di e paisnan manera cu Hulanda y Evelyn Wever Croes a bin ta haciendo, caminda cu Hulanda a forsa e islanan pa acepta e condicion di CHE cu despues a bira COHO.

Gobierno a monta un show pa haci como si fuera ta duna participacion na otronan dor di organisa reunion caminda ta bisa kico ta bay acorda cu Hulanda.

Tur cu a ofrece pa un participacion real y para hunto cu gobierno pa Aruba, a wordo insulta y demonisa y awe kier culpa otro pa e debacle aki.

Awe kier acusa AVP di no a participa mientras cu den Parlamento den forma hopi cla, AVP a expresa nos desacuerdo cu gobierno riba e asunto aki.

Nos ta compronde cu Hulanda no ta confia gobierno pasobra ta nan mes a priminti Hulanda pa corta gasto den AZV y no a cumpli, a priminti di baha gasto di personal y a aumenta esaki cu 100 miyon nombrando famia y bon amigonan.

Tur e erornan aki nos a mira y nan por hustifica medida contra e gobierno actual pero hamas por hustifica kitamento di autonomía di un pueblo y limitacion di e institucion democratico cu ta Parlamento.

Ta facil pa uza placa cu ta bin pa yuda pueblo, pa haci propaganda pa purba drecha imagen di gobierno y asina por traha pamfleta, t-shirt propaganda ta otro intento pa tira santo den wowo di pueblo pero esaki no por tapa e hecho cu gabinete Wever Croes a faya y cu lo tabata mucho mas elegante si gobierno lo admiti esaki.

Hulanda no tin intencion di cambia su postura pasobra nan no ta lamenta cu nan ta viola reglanan di Statuut y e unico cos cu nan ta lamenta ta cu e informacion a sali den publicidad.

E posicion di gobierno di Aruba no ta mustra di ta hopi diferente cu esun di Hulanda tampoco, pasobra ainda nos por corda con a sconde informacion pa nos y te dia di awe nos no tin tur detaye di e palabracionnan entra gobierno y Hulanda.

Un lider honesto y cu integridad, lo admiti ora cu e faya y Prome Minister Evelyn Wever Croes ta bay cumpli cuater aña sin percura pa cumpli cu ningun promesa di campaña cu el a priminti pueblo y ta tuma un lider pa admiti cu el a faya.

