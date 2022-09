Cu gran fanfaria algun luna atras, Prome Minister y su gobierno a informa trahadonan publico cu nan lo ricibi 5% di e total di 12.6% cu gobierno a kita for di nan bou di un serie di mentira den pasado.

Parlamentario Arthur Dowers di AVP a mustra cu simplemente Evelyn Wever Croes no por biba sin gaña hende di loke e ta haci y principalmente di loke e ta keda sin haci di loke a wordo priminti na pueblo.

“No por tabata otro, ya cu Aruba tin un lider di gobierno cu no por ta sincero cu su pueblo ya c’un biaha mas a uza triki pa gaña trahadonan publico ora cu loke ta recuperacion di 5% di nan salario cu a wordo kita for di e trahadonan aki.

Evelyn Wever Croes den su calidad di Prome Minister dos luna atras a trata di gana simpatia di trahadonan publico cu su gran logro di duna bek 5% di e medida cu su gobierno a tuma y sigurando tur hende, cu e placa aki ya ta den presupuesto di e pais.

Awor di repente e mesun Prome Minister aki ta bin dilanti y informa trahadonan publico cu gobierno a introduci medida contra di pago di overtime y cu esunnan cu lo traha overtime, nan lo no ricibi pago pa esaki pero den forma di timeback.

Sin un tiki di berguensa, Evelyn ta bin dilanti y bisa trahadonan publico, cu practicamente tin abuso tumando luga cu pago di overtime cu a aumenta den prome mita di 2022 y cu e placa pa esaki ta cabando.

Pues a duna bek e 5% pero Evelyn no ta bisa cu CAft y RMR a ordena Minister di Finansa Xiomara Maduro pa saca e suma aki bek cu el a pone den presupuesto ya cu tin palabracion concreto haci riba e intencion di gobierno di Aruba.

Tur hende por corda cu CAft a informa tanto Prome Minister como Minister di Finansa cu si nan kier duna bek 5% bek na trahadonan, nan tin cu introduci un of otro tipo di impuesto adicional y loke a bira awor e decision pa no paga overtime mas na trahadonan publico.

Ta increibel con un hende grandi, un lider di un gobierno, lider di un partido politico, ta insisti pa gaña tur hende, gaña trahadonan publico c’un maneho cu ta fayando totalmente sin beneficio algun pa pueblo.

Evelyn a kibra tur barera caba di kende e por gaña a cu for di 2017 ora cu el a huramenta como Prome Minister, el a gaña esunnan humilde di nos pais, caminda el a sigura pueblo cu e lo drecha e situacion di su gobierno, sin cu tin cu tuma medida y desde e tempo ey ta medida contra puebla el a impona na tur momento,” Arthur Dowers parlamentario di AVP a declara.