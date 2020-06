Parlamentario Arthur Dowers: Minister Din Din Bikker no sa mes kico ta pasando na imigracion

E momento a yega pa puntra Minister di Husticia Andin Bikker kico realmente e sa di loke ta pasando aki na Aruba, miembro di fraccion di AVP den parlamento, sr Arthur Dowers a declara.

E pregunta aki ta na su luga sigur despues di e accion di trahadonan di imigracion na aeropuerto a dicidi di bay den accion, lagando pia di trabou pa motibo cu gobierno a dicidi di habri frontera sin cu a tuma medidanan necesario pa proteha esunnan cu ta trahando directamente cu hendenan cu ta bin for di exterior.

“Trahadonan di imigracion diaranson a sali for di trabou pa protesta contra di e hecho cu gobierno a dicidi habri frontera sin cu nan tabatin mascara, handsanitizer y nada otro pa e hendenan aki haci nan trabou den un forma mas safe posibel.

Ora cu nan a bay busca claridad cerca Minister di Husticia Bikker, esaki a contesta e grupo cu otro biaha nan manda un carta di antemano pa informa su persona kico ta kico, pasobra cu su persona no sa kico ta pasando den imigracion y cu ta trabou di hid.

Tempo cu mi persona tabata Minister di Husticia, e don sabe lo todo aki, Din Din Bikker, tabata sinta den Parlamento, e tabata sa tur cos, e tabata sa tur loke ami mester tabata sa como Minister di Husticia y tambe tabata culpa mi persona pa tur cos, cu bay robes den e pais aki.

Awor cu Din Din a bira Minister, e ta sali bisa cu esaki no ta si e cosnan aki no ta responsabilidad di Minister y lo ta bon mi splica Minister Andin Bikker poco cos.

Si e pais aki ta pagando miles di florin, ya cu mi a tende cu tin contractnan masha lucrativo di entre otro hendenan di su mes partido of ex hendenan di su partido cu a haya placa grandi pa nan bay sinta na mesa aworaki cu no tin cen, pa nan bay mira con ta haci cu reapertura di pais Aruba.

Esta con ta bay habri frontera, conta bay re-start economia di e pais aki y bo sa cu e cos mas fundamental ta, cu bo tin cu bay percura pa turistanan bini bek.

Si turistanan tin cu bini bek e pais aki, bo tin cu percura pa nan bin sano na e pais y bo tin cu percura pa por si acaso un hende bira malo, e ta wordo proteha mas miho posibel.

E prome persona cu turistanan ta topa ora cu nan yega oficialmente aki na Aruba, ta persona di imigracion ya cu e grupo aki ta e frontrunner di e pais aki pa loke ta trata turismo, ta imigracion.

Awor Andin Bikker no bin pretende cu apesar cu ta Minister pa casi tres aña caba y tabata ocho aña largo den Parlamento, cu e no ta na altura cu e no sa di esaki.

Tampoco por compronde con Andin Bikker por bin bisa, cu un di e cosnan mas fundamental pa persona di imigracion haci nan trabou, ta cu nan mester ta bon protehi y Andin Bikker no por bin bisa cu awor frontera a habri, cu su persona despues di tanto luna cu a bin ta gasta placa di pueblo pa paga riba reapertura di frontera, cu su persona no tabata sa cu mester cumpra handsanitizer y cu e no tabata sa cu mester a cumpra mascara di proteccion pa e hendenan aki traha cu nan.

Cu e no tabata sa tampoco cu mester bin un glas protecto pa nan traha tras di esaki.’

Laga nos ta honesto Minister Bikker, si bo persona tabata un Minister pragmatico manera bo mes a propaga na pueblo, cu bo ta un ministerio serio, un minister dedica, bo por a stop un rato, bo por a sali for di e bar caminda bo tabata bebe y bay na imigracion pa bay tira un bista.

E no ta costa bo nada Minister Bikker y bo ta para y baha un rato pa tira un bista si tur cos ta na ordo, pa e hendenan cu mester haci nan trabou mayan.

Anto abo cu tin e pretencion, paso tur hende sa cu bo ta sinta na bo oficina den bestuurskantoor, caminda bo no ta haciendo nada, ya cu ora tin problema cu polis bo ta yama Minister Ruiz Maduro pa bin yuda bo, ora cu tin otro problema bo ta core sconde tras di otro minister manera Minister Presidente pero abo Andi mes no ta Sali bin enfrenta ningun hende.

Anto awor Bikker bo ta bin bisa trahadonan di imigracion ta bin bisa bo cu no tin handsanitizer , no tin mask y no tin glas protector a wordo buta pa despues bin bisa pueblo cu bo no tabata sa di e cosnan aki.

Andi Bikker kico bo sa? Bo sa ki dia bo ta bay baha?

Laga nos ta honesto ya cu Bikker ta bisa cu esaki no ta su trabou pero ban ta grando, ta Bikker su trabou pa como Minister pidi un otro Minister pa retira?

Esey Bikker no ta bo trabou, pues na e momento cu bo tabata dedica bo mes na studia e carta, pa bo lese y coregi tur fout pa despues tur hende haya sa cu e no a ni lesa e carta aki, e tempo ey Bikker mester a usa pa atende cu cosnan principal.

E pueblo aki ta depende di turismo, esey ta no pilar economico principal y ta eynan Bikker su atencion mester tabata pa atende cu esunnan cu mester traha cu turistanan cu ta bin nos pais, cu nan ta safe y cu nan por pasa mas miho posibel.

Bo a faya Bikker pa di tantisimo bes, caminda bo a laga seis pedofiel bay na momento cu bo a caba di bira minister y e tempo ey tur hende a kere cu Bikker no sa kico e ta haci pero awor Bikker mes ta bin admiti cu e no sa kico ta pasando na imigracion.

Ta kico bo ta haciendo eynan ainda? Ta miho bo persona busca un manera pa baha na awa y laga un hende cu si sa y laga nan atende cu e asuntonan aki pero ta hopi duidelijk cu e sapato y bachi cu Bikker a bisti, simplemente ta kede mucho grandi,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.

Comments

comments