Parlamentario Arthur Dowers: Inspector Hulandes ta confirma incapacidad di Minister Andin Bikker

Nada lo keda scondi y tur momento of situacion lo haya su momento di berdad y mientras cu Aruba tin un gobierno cu ta pretende di ta un gobierno transparente, realmente Gabinete Wever Croes ta un gobierno di hunga ‘kak’i sconde.’

Arthur Dowers di fraccion di AVP a mustra diamars mainta cu no solamente e maneho di Minister di Inhusticia, Andin Bikker ta malo pa loke ta e lucha contra criminalidad pero awor ta bin sali na cla cu hasta su vision pa cu KIA, caminda criminalnan tin cu rehabilita, no ta existi.

“Andin Bikker semper tabatin anhelo pa bira Minister di Husticia, semper a critica otronan cu a carga e responsabilidad aki pero dos aña den e funcion aki, Andin no tin nada pa mustra cu algun idea riba drones of otro tiponan di fantasia cu e kier logra.

Ta tristo pa mustra cu for di 7 di Mei di 2019, Minister Bikker a ricibi un carta di sr J.G. Bos kende ta ‘Inspecteur-general Inspectie Justitie en Veiligheid’ kende for di Januari 2016, a keda encarga pa haci evaluacion riba e progreso y cambionan den KIA.

Esaki despues cu na 2014, CPT, esta Committee for thr Prevention of Torture a raporta riba e situacion inhumano den KIA y cu conduci cu den e Justitieel Overleg di 2016, a bay di acuerdo pa sr Bos haci evaluacion di e desaroyonan pa loke ta e cambionan cu mester a tuma luga.

Segun e carta di sr Bos di 7 di Mei 2019, su persona ta informa Minister Andin Bikker cu despues di evaluacion na 2016, a constata cu no mucho a cambia cu e situacion di 2014 y a sugeri diferente cambio.

Durante di inspeccion di sr Bos na 2017, su persona ta mustra cu e situacion a cambia y el a haya y informa den su rapport riba cambionan positivo pa loke ta e situacion den murayanan di KIA.

Sinembargo durante di otro control na 2018, a bin nota cu henter e situacion a bolbe deterioria y cu e situacion ta mesun pesimo cu e tabata na 2016 y sr Bos ta mustra Minister Bikker cu el a informa su persona di esaki den su carta fecha 18 di Juni 2018.

Pues 17 luna pasa Minister Bikker ta bon na altura di e situacion aki, caminda cambionan tabata necesario a base di exigencianan di CPT y cu durante di e periodo aki tambe, staf di KIA a mustra cu e desaroyo negativo aki tabata pa motibo di e proceso pa nombra un director nobo pa KIA.

Den su ultimo carta fecha 7 di Mei 2019, e inspector ta mustra Minister Bikker cu nada a cambia na e situacion, cu KIA ainda no tin director, cu e proceso pa mehora e facilidad tampoco ta tumando luga y a base di esaki sr Bos a informa Minister di Inhusticia cu e no ta mira necesidad pa bin haci un inspeccion na 2019.

Mirando e falta di capacidad y seriedad di Minister Bikker, por garantisa cu nada pero absolutamente nada a wordo haci pa drecha e situacion aki den KIA mirando su fracaso total como Minister di Husticia.

Pues no solamente Minister Bikker aki no por cumpli cu pueblo pa su proteccion, awor su maneho pa cu e centro coreccional di KIA tampoco e tin e capacidad pa atende y soluciona e situacion cu e centro ta pasando aden,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.

