Parlamentario Arthur Dowers: Husticia no por soluciona problema crea pa inhusticia

“Tin un pensamento den nos comunidad, por hasta bisa un mito, cu ‘Husticia, por drecha e malo den nos sociedad y hopi ta mira Polis, Ministerio Publico, como Tata y Mama di comunidad.

E departamento grandi y importante di ministerio di husticia por hunga un rol preventivo limita, nan por atende violacion di ley y soluciona problemanan serio di comportacion y investiga crimen den nos pais.

Mi añanan di experiencia como Minister di Husticia, a siña mi, cu hopi ta busca e solucion pa problemanan di mal comportacion di hende den nos comunidad, na e caminda robes.

Den bida diario, cada institucion den un comunidad tin su tarea, por ehempel e institucion cu nos conoce como ‘famia,’ ta esun mas vital y importante pa stimula y garantisa desaroyo sano, no solamente den cas pero tambe den un pais.

Sectornan di salud, esun social y di enseñansa, nan tur ta hunga un rol importante den e proceso pa sostene y garantisa un desaroyo sano y pa ekilibra comportacion di hobenan den nos pais.

Maneho consistente entre e departamentonan aki pa brinda sosten na e famia, ta

caminda nos ta fayando y despues ta bay bira wak den direccion di husticia pa haya e solucion.

Falta di sosten hopi biaha, ta un violacion di e derecho di mucha y ora depriva esunnan mas vulnerabel den nos comunidad, di derechonan fundamental, nos ta crea un base cu ta fomenta e probabilidad pa crimen y violencia den comunidad.

Polis y Ministerio Publico ta atende cu esakinan pero Husticia, no ta e prome nan yama pa atende cu e simptoma of consecuencia di e inhusticia contra nos hobenan.

Esnan di husticia no por coregi eror di un sociedad c’un cel den prison of buki di ley pero esaki ta un esfuerso cu mester cuminsa na tur cas di famia, cu mas atencion pa bienestar di nos mucha y hobennan.

Den e mundo moderno di awendia, ta rekeri di mayornan pa tin mas atencion pa nan yiunan, no solamente pa cuida y percura pa nan formacion y educacion pero tambe pa nan comportacion den sociedad, y gobierno mester sostene y garantisa cu tur famia ta haña sosten sin previligia famia- y amigonan.

Den nos communidad tin hopi inhusticia cometi pa nos gobierno mes, afectando famianan en genenal y hobennan en particular.

Husticia tin un trabou importante pa combati criminalidad of cualkier otro caso di abuso pero na mes momento, ta nos gobierno pa sostene nos cominidad y pa percura pa un reparticion husto di medionan bon kuido, bon educacion y formacion di nos muchanan.

Ora gobierno no ta cumpli cu su obligacion pa cu pueblo, e ta comete inhusticia contra su pueblo,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.

