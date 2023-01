Durante conferencia di prensa di fraccion di AVP ayera mainta, miembro di fraccion berde, Arthur Dowers para dilanti di oficina di Ministerio Publico, a informa cu el a presenta eynan pa entrega un keho penal contra di ex Minister Plenipotenciario Guillfred Besaril di partido MEP.

Dowers a mustra cu ta for di luna di Mei di 2021, Prome Minister Evelyn Wever Croes a wordo informa di e caso di Minister Besaril y el a confirma despues cu tin un investigacion andando y cu el a ricibi informacion di persona di Arubahuis riba decisionnan ilegal cu Besaril a tuma.

“Loke ta bisto den henter e caso aki, Prome Minister Evelyn simplemente no kier entrega keho contra ex Minister Besaril y te ainda no ta sigur cu el a presenta resultado di e investigacion di CAD na Ministerio Publico pa inicia c’un procedura penal.

For di Mei 2021 e lider di MEP y Prome Minister e tempo ey, tabata na altura di e bagamunderianan cu Besaril tabata cometiendo den su posicion di Minister Plenipotenciario, caminda el a haci mal uzo di fondo di Arubahuis, esta cu placa di pueblo.

Cu tur e informacionnan aki den su poder, tog e lider di MEP a dicidi di pone Besaril riba lista di su partido y riba dje ta bolbe nombra Besaril como Minister Plenipotenciario na Den Haag despues di eleccion di Juni 2021.

Ora cu nos pensa riba Parlamentario Allan Howell, kende su caso ainda ta den investigacion, Evelyn a entrega retiro di su gobierno pero cu Besaril e ta sigui insisti keto bay pa pone man riba cabes di su colega di partido.

Howell a wordo suspendi y no por a regresa bek como miembro di Cuerpo Policial pero Besaril ta sigui cobra su “overbruggingstoelage” y aparentemente tambe ta trahando den Cocolishi como consehero di gobierno.

Te dia di awe ainda Prome Minister no a entrega e caso na Ministerio Publico pa wordo investiga legalmente y aki nos ta papia di cosnan serio, acusacionnan cu Ministerio Publico a bin ta uzando pa investiga y persigui otro politiconan cu no ta di MEP.

For di e rapport di CAD cu a investiga e caso di Besaril, no por mira cu entre por mira acusacionnan serio manera ‘verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschrifte en oplichting’ y tambe ‘witwassen’ acusacionnan cu Ministerio Publico a yega di uza contra otro politiconan sin prueba concreto pa persigui e politiconan aki.

Awe cu tin informacion concreto y legal a base di investigacion di CAD, ainda Prome Minister ta sigui insisti pa no persigui Besaril legalmente y pa tal motibo mi persona como miembro di partido AVP, ta acudi na oficina di Ministerio Publico pa haci denuncia contra di ex Minister Besaril ta di spera cu e investigacion aki inicia mas pronto posibel,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.