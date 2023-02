Parlamentario pa fraccion di AVP, Arthur Dowers ayera mainta a cuestiona e forma con gabinete Wever Croes ta sigui manipula cu e 11 marionetanan cu semper tin cu haci loke gobierno ta bisa, apesar cu tur ta pretende di ta para pa integridad.

“Un biaha mas nos tin cu constata cu parlamento ta un organisacion pa legalisa corupcion di gobierno caminda Parlamento di pais Aruba, a bira e wasmashin di gobierno caminda tur e pañanan sushi di gobierno, ta bin.

Aki e 11 miembronan cu ta sostene gobierno ta laba nan, strica nan y dobla nan pa despues duna gobierno pa di e forma aki gobierno mustra bon y ta di lamenta pa mira un biaha mas con despues cu nos a pasa den un ley di fase y ‘loonsubsidie’ completamente contra di ley cu den parlamento RAIZ a haya su mes forsa pa coopera cu partido MEP pa pasa esakinan.

Awor nos tin cu constata un biaha mas a trata un ley caminda a duna donacion contra di ley y awor parlamento, no solamente e dos parlamentarionan marioneta di RAIZ pero tambe un minister di e partido aki mester a defende e mal maneho di gobierno di MEP.

Ta sumamente tristo pa mira con e mesun partido cu den pasado a insisti cu ‘nos no ta nan’ a resulta awor cu ‘nos ta nan’ pasobra nan ta haci nan trabou sushi y ta bon pa pueblo realisa kico ta pasando den parlamento actual.

Gobierno a bin Parlamento pa un bes mas pa hinca man den saco di pueblo y sin un tiki di berguensa ta sigui prepara leynan pa bati pueblo cu mas medida y un di e leynan aki cu ta den tapara pa wordo introduci, ta pa bay cobra belasting riba tips.

Pues un grupo grandi di trahadonan riba e pais aki cu tin un salario cu no ta yega pa cubri nan gastonan di cas y danki na e hecho cu nan ta ricibi tips nan por sobrevivi, awe pueblo ta wordo confronta cu partido MEP ta contemplando pa nan bay den saco di e trahadonan aki y ranca loke e trahado a ricibi pa su bon servicio cu el a duna y ranca gran parti di e placa aki bay cu’ne.

E gobierno di Evelyn Wever Croes cu no a traha pa e placa aki, cu no a duna e bon servicio na clientenan pa ricibi e placa aki, ta bin y exigi pa haya un parti di e placa aki.

Tur esaki pa motibo cu gobierno tin MEP tin cu sigui djo djo, tin cu parti regalo pues loke ta pasando awor den parlamento caminda ta bay legalisa algo cu Minister Xiomara Maduro a haci robes, pa awor exigi pa pueblo paga esaki for di loke el a soda pa gana cu su esfuerso, cu su trabou.

Pues awor pueblo tin cu bay paga mas BBO pa cubri gasto di regalonan cu Xiomara a parti y mesora pueblo lo ta puntra con por ta posibel c’un parlamento por guli e cosnan aki manda abou?

Di con parlamento no ta puntra e minister cu el a haci contra ley y Xiomara bay y bisa e compania ey cu en berdad el a duna un placa caminda e forma cu el a haci esaki ta contra ley y exigi e placa aki bek ya cu bou di circunstancianan normal, Parlamento lo no bay di acuerdo cu e forma di procede aki.

Dor di pone su mes ariba parlamento, tuma decisionnan contra reglanan existente, Xiomara ta pone e institucion aki tambe den un bista un poco negativo, ya cu ta trata di un institucion cu ta haciendo bon trabou pa comunidad, net lo contrario di loke e gobierno di Evelyn a bin ta haciendo na cantidad di ocasion, violando reglanan di bon gobernacion,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.