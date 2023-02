Prome Minister Evelyn Wever Croes ta mama biologico di COHO ya cu el a biuaha pa Hulanda, a bay di acuerdo cu Hulanda, pa mishi cu autonomia di pais Aruba, segun miembro di fraccion di AVP den Parlamento, Arthur Dowers a señala den conferencia di prensa diahuebs ultimo.

“Awor nos a bin constata cu mama biologico di COHO, ta nenga su yiu. Evelyn Wever Croes por wordo considera e mama biologico di COHO ya cu ta su persona a bay Hulanda y a bay di acuerdo cu Hulanda caminda practicamente a construi un sistema caminda a entrega autonomia di pais Aruba.

Por a mira cu na varios ocasion caba despues cu Evelyn a bay Hulanda y a firma varios acuerdo cu Hulanda pa no solamente bin cu COHO pa Aruba pero cu’ne pa e otro islanan tambe y el a bin bek Aruba y cu masha orguyo el a gaba kico el a haci na interes di pais Aruba,” Parlamentario Dowers a mustra.

El a sigui mustra cu na varios ocasion den Parlamento, fraccion di AVP a distancia su mes for su mes for di tur cos cu ta tumando luga caminda AVP a enfatisa cu ta imposibel cu un Prome Minister por entrega autonomia di e pais, sin consulta cu Parlamento y principalmente sin consulta cu pueblo.

“Evelyn no tabatin mandato pa entrega maneho di e pais aki na Hulanda y nos a bisa e tempo ey cu ta bay haya tres ambtenaar, pues no politico cu tin cu carga responsabilidad, no parlamentario of minister pero tres ambtenaar lo por dirigi henter e pais aki y e otro paisnan tambe caminda nan a wordo forsa pa cay bou di e acuerdo di e Rijkswet COHO.

Na e momentonan aki nos a constata cu e ley COHO a keda segun nan ta bisa, temporalmente a ser poni un banda en espera di otro concesionnan cu Aruba lo tin cu bay haci riba su mes ya cu otro paisnan tin e Rijkswet financieel toezicht, caminda Evelyn tambe a percura pa Aruba cay bou di e Rijkswet financieel toezicht, caminda por bisa cu e ley aki lo bay tuma over un parti grandi di e poder cu Hulanda lo a haya for di e rijkswet aki.

Mi ta kere cu lo a bon pa tur hende realisa cu aworaki, no solamente Evelyn Wever Croes, aunke e mes no ta bisa pero su ambtenaarnan ta bisa esaki, esta cu mesun ley di Rijkswet COHO cu Evelyn a bay di acuerdo cu’ne, cu no ta democratico, cu esaki ta mina autoridad di Parlamento di e pais y mas cu tur cos, e ta bay kita e proceso democratico di e pais aki.

Pa motibo cu den e pais aki, den futuro cualkier Parlamento of gobierno cu bin, lo mester cana segun e liña stipula pa tres ambtenbaar y nos a mira ultimo tempo diferente desaroyo caba wordo implementa cu a wordo palabra bou di COHO, por ehempel diferente cambio haci cu belasting pura pura na fin di aña, cu a trece fuera di confusion, hopi bruhamento den e pais y cu lo bay tin su consecuencianan den dia- y simannan nos dilanti.

AVP ta analisando tur e consecuencianan y sin duda nos lo bin bek pa informa pueblo di e forma con Prome Minister y su gobierno ta sigui presiona pueblo y den e proceso entregando autonomia di nos pais.

Ta importante pa nos pueblo realisa cu un partido cu ta para pa democracia, un democracia caminda dignidad di e ser humano tin cu wordo respeta y ningun politico por tin e libertad pa simplemente entrega autonomia, entrega e libertad di su hendenan pa haci escogencia pa tres ambtenaar na Den Haag, pa motibo cu Evelyn a bay presta placa cu e kier a gasta na forma bruto.

Loke AVP a para p’e den pasado awe ta wordo confirma pa ambtenaarnan di Aruba, kendenan antes tambe a cana hunto y a baila segun Evelyn ta toca y awe nan tin cu sali papia anto e mes ta keda scondi ya cu Evelyn no por bin bisa pueblo awor cu loke e kier a haci ta puro porkeria.

Na momento cu AVP a bay Sint Maarten ya e tempo ey tabata plania pa bay pasa e Rijkswet aki pero na eynan AVP a Sali mustra cu e cos aki no por ya cu e ta enpugna cu e derechonan fundamental di e procesonan democratico di nos pais,” Parlamentario Arthur Dowers a mustra.