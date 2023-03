Pueblo di Aruba ta sigui bira mas pober bou gobernacion di partidonan MEP y RAIZ y por lo pronto no tin solucion na bista caminda hasta tin cu teme cu e situacion financiero di ciudadanonan di e pais, lo bira ainda mas pio.

E situacion financiero di pueblo ta birando dia pa dia mas y awe na comienso di siman, cantidad grandi di casnan rond di e isla, ta lanta cu e duda grandi con nan tin cu pasa e siman aki.

Parlamentario pa fraccion di AVP, Arthur Dowers a mustra cu pueblo ta bibando momentonan dificil, momentonan di lucha constante pa tene cabes riba awa ya cu no tin fin na e mal maneho di e actual gobierno.

“Realidad di e situacion di nos pueblo, ta cu mientras cu nan ta mira nan placa bira menos tur siman, tin un gobierno ta birando super rico pero no rico pa yuda pueblo cu e miyones cu nan a ricibi for di mesun pueblo pober aki pero pa nan propio rikesa.

Ministernan di gabinete Wever Croes II ta bibando den gloria, cumprando autonan di mas caro cu tin, biahando pa tur parti di mundo, yudando friends & family mientras cu pa pueblo gobierno no tin duna absolutamente nada.

E autonan di luho ta pueblo mes tin cu paga e Ministernan core aden y riba dje ta pueblo tin cu paga pa gasolin y diesel di e autonan aki, mientras cu pa pueblo tin un reduccion di gasolin di apenas 4.9 cen.

For di masha tempo caba, gobierno di Prome Minister Evelyn por a dicidi di reduci e aumento di accijns cu su gobierno a introduci na 2017 y asina alivia e prijs halto di gasolin y diesel pa pueblo pero esaki no a sosode y gobierno ta sigui ricibi miyones di entrada na e medida aki.

Ministernan ta biahando pa tur parti di mundo, bayendo conferencianan, bayendo cantidad di demostracion manera entre otro maneho di desperdicio pero ora cu nan bin bek, pueblo no ta wordo beneficia cu nada di e bishitanan aki, cual pueblo mes tin cu cubri e gastonan aki.

Ministernan ta bibando den luho, ta comiendo super bon tur dia mientras cu cantidad di famia manera un dialuna manera awe, tin cu mira sin tin suficiente pan, si tin suficiente alimentacion pa yiunan hiba cuminda scol y si tin espacio cu ora nan bin bek for di scol, nan tin cuminda riba mesa.

Den bishitanan na casnan den barionan, nos ta haya un bista di cerca di e sufrimento aki di un pueblo cu ya no por soporta mas medida, cu gabinete Wever Croes a introduci y cu ainda tin cu wordo introduci ya cu ningun hende sa kico y cuanto Evelyn a firma cu Hulanda pa abusa di pueblo.

No tin solucion pa pueblo loke ta nifica cu bou di gobierno di MEP y Evelyn Wever Croes, pueblo no por spera mucho cos ya cu pa falta di vision di gobierno, ta pueblo ta sigui sufri te dia cu e gobierno aki bay cas of wordo manda cas,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.