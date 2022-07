Durante e reunion publico cu a tuma luga riba 13 y 14 di December 2021, e Minister di Energia, sr. Glenbert F. Croes a duna di conoce cu WEB Aruba NV no a inicia e proceso di ‘hedging’ sabiendo cu e contrato di ‘hedging’ lo a caduca 31 di December 2021.

Na inicio di januari 2022 mi a manda preguntanan por escrito pa e Minister di Energia sr. Glenbert F. Croes, pa e por informa Parlamento entre otro si mientrastanto WEB Aruba NV a logra cera un bon deal di ‘hedging’ pa loke ta e prijs di HFO. Saliendo for di e punto di bista cu e Mandatario no a contesta mi preguntanan mi a manda su persona un carta recordatorio (rappel). Den luna di maart Minister Glenbert F. Croes a contesta cu WEB Aruba NV no a ‘hedge’ pa motibo cu esnan encarga cu esaki no a haya cu ta oportuno pa haci tal.

Por a conclui loke tabata di spera cu for di december 2021 a duna conseho cu tabata e momento oportuno pa ‘hedge’. E maneho di ‘hedging’ ta consisti di dos componente:

1.​si e momento ta oportuno pa ‘hedge’

2.​si esaki lo tin como consecuencia un aumento di tarifa

Tin cu remarca cu e aumento lo tabata menos di dies cen pa loke ta e produccion di coriente. Ta di lamenta cu no tabatin un consenso bou di e partidonan (‘stakeholders’) pa loke ta e dos componentenan, cu a conduci cu no a ‘hedge’ y cu ta e motibo real pakico nos ta awe na e crusada!

A base di cifra cu e compania estatal WEB Aruba NV a mustra Parlamento por a haya un bista cla con un compania estatal cu un situacion financiero saludabel a pasa pa un compania estatal cu un situacion financiero sumamente fragil. Pa durante 6 luna di tempo e compania riba instruccion di Hunta di Comisario y Utilities a suprimi e gastonan door di no a ‘hedge’. Tin cu subraya cu ta trata di personanan cu ta forma parti di Family and Friends di e Prome Mandatario y cu ta traha riba ordo y instruccion di sra. Evelyn Wever Croes. E decision di suprimi e gasto a nifica un perdida di 63% di e reserva di WEB Aruba NV. E compania estatal a subraya di no por sigui carga e peso debi cu e no ta responsabel y tampoco sostenibel.

Henter pueblo di Aruba por a tuma nota diabierna mainta di e notificacion di parti di WEB AUA NV, con na un forma masha peculiar nan a informa cu e aumento a keda suspendi temporalmente. E palabra temporalmente ta duna pueblo e indicacion cu e aumento lo keda concretisa, solamente ta aplicando e teoria di un retraso den e ehecucion.

Ta tristo ora decision iresponsabel keda tuma cu ta trece como consecuencianan:

1.​un compania estatal den un situacion financiero sumamente fragil

2.​un pueblo cu lo tin cu paga pa e consecuencia di tal decision

Despues di e reunion di ayera entre Comision Fiho di Parlamento y Director di WEB NV hopi cos a sali na claridad e.o.:

1.​un biaha mas a gara Prome Minister sra. Evelyn Wever Croes ta TROCE BERDAD, paso el a informa Pueblo cu “Gobierno di Aruba desagradablemente a wordo sorprendi cu e anuncio di WEB pa hisa tarifa di awa sin cu esaki tabata tin aprobacion di Gobierno, siendo cu Gobierno ta na mesa di negociacion cu WEB y Elmar riba e topico aki pa mas di 6 luna.

Riba e pregunta cu a keda haci na WEB Aruba NV por a deduci cu TUR stakeholders (incluyendo Conseho di

Minister) a keda informa debidamente y ta al tanto di tur detaye y situacion di WEB NV.

2.​Apesar cu e Presidente di e Comision Fiho di Parlamento sr. Tevreden kier hunga fini y aparenta di ta sufri di perdida di memoria mescos cu su gobierno door di culpa tur cos awor riba e guera entre Rusia y Ucrania. Ademas el a alega cu su gobierno a baha e tarifa di awa cu 10% y cu e ta spera cu e aumento di tarifa lo ta pa un temporada cortico.

Esaki NO ta cuadra, sino cu ta pa motibo cu riba instruccion di e Hunta di Comisario y Utilities cu ta actua riba instruccion di e Gobierno Wever-Croes II NO a duna aprobacion pa WEB Aruba NV ‘hedge’ na e momento oportuno y na tempo. WEB Aruba NV a perde e oportunidad di por a cumpra crudo na prijs abou/fiho y almacena suficiente pa asina absorba e prijs ora esaki subi (debi na e guera actualmente na Europa).

Y por ultimo cu sr. Tevreden ta spera cu e aumento di tarifa aki lo ta pa un temporada cortico, ta muestra di falta di curashi atrobe pa ta sincero cu Pueblo. Pasobra te ainda NO tin NINGUN indicacion concreto cu e guera entre Rusia y Ucraina lo termina pronto. Pues NO por bin duna pueblo speransa FALSO. Trata di ta sincero cu Pueblo y enfrenta e realidad, cu e aumento di tarifa aki lo bin dentro di mas tarda dos siman, pero e ta un ECHO!

Bisa TAMBE cu e lo ta pa un temporada aun indefini paso NO tin ningun garantia!

Y por ultimo e Gabinete aki MESTER pidi Pueblo Arubano un disculpa atrobe pa a GAÑA nan durante campaña 2021 cu nan si lo baha tarifa di awa y coriente, sabiendo cu ta NAN mes NO a autorisa WEB Aruba NV pa ‘hedge’ na e momento oportuno y nan tabata DEBIDAMENTE informa como accionista mayoritario den WEB Aruba NV. Consecuentemente debi na e blunder aki aumento di e tarifa di awa y coriente ta INEVITABEL.

Pa finalisa Parlamentaria Gunn ta subraya riba e aspecto di responsabilidad. Te ki dia pueblo tin cu sigui tolera pa esun(nan) cu tin cu carga su (nan) responsabilidad ta sigui drenta laman y sali seco.