Awe nos ta celebra e dedicacion y balor excepcional di tur educador na mundo, pero

particularmente esnan di Aruba. Fraccion di MAS kier felicita tur educador riba nan dia.

Mi kier para keto un rato y reflexiona riba e mas cu un aña y mey cu Aruba a keda confronta cu e pandemia di COVID-19.

E pandemia aki a trece hopi conmocion den e mundo di enseñansa. Sin ta dispone di e conocemento- y habilidadnan necesario e educadornan a haya nan mes confronta cu e situacion pa brinda enseñansa uzando medionan digital.

E situacion aki a trece hopi presion pa e educador- y e alumnonan. Debi na e situacion financiero, hopi alumno no tabatin ni tin internet na cas, mucho menos tabata dispone

di un ‘device’ pa por a ricibi les via e plataforma digital. E educador tabata sintie impotente, paso apesar cu enseñansa ta nifica cu niun mucha mester keda laga atras (‘no child left behind’) no tabatin otro alternativa.

Banda di e presion di traspasa e conocemento via medionan digital, e educadornan a haya nan confronta cu un aumento substancial di e grito di ayudo di nan alumnonan relaciona cu e problemanan social- emocional.

Ta proba cu un alumno cu ta den desbalansa social-emocional no por presta pa loke ta e aspecto intelectual. Na momento cu e alumnonan por a reinicia e lesnan den forma fisico, tabata notabel cu tin un laguna enorme bou di e alumnonan pa loke ta e dominio di e lesnan. Banda di esaki scolnan a manda un cantidad substancial di alumnonan pa instancianan externo pa nan por haya ayudo necesario pa nan problemanan social-emocional.

Pa dos aña escolar consecutivo no a keda otro alternativa di tuma decisionnan pa ahusta e normativanan di progreso. Dicho decisionnan tin of por tin consecuencia pa e alumno su futuro siñamento na scol.

Manera mi a menciona anteriormente e mundo di enseñansa tambe a keda impacta grandemente door di e pandemia y a yega momento pa conhuntamente nos traha na e recuperacion di esaki.

E exito y e recuperacion di enseñansa ta depende di un inversion substancial den e bienestar, formacion, desaroyo professional y e condicionnan laboral di e educadornan. Solamente di e forma aki nos por recupera tur e perdida den siñamento y ehecuta e transformacionnan den enseñansa y e siñamento imponi door di e COVID-19.

Parlamentario Aquannette Gunn ta subraya cu a yega momento pa nos gobernantenan, pueblo, pero muy en particular nos Minister di Enseñansa, sr. J.H. Croes reconoce e papel indispensabel cu e educadornan ta desempeña. Ta crucial pa empodera nan mediante di formacion, e cuido pa educadornan, e apoyo y e condicionnan di trabou cu nan tin mester pa asina nan uza nan maximo potencial. E recuperacion den educacion por bira un realidad unicamente si e proceso tuma luga na un forma honesto, transparente, cu participacion y colaboracion di e educadornan.

