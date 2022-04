Rodger’s Beach ta hopi conoce pa local y turista. Te ainda nos piscadornan ta bin mara nan botonan di pisca na Rodger’s Beach pa asina proteha esaki for di e lama bruto mas pafo. Rodger’s Beach tin un bista autentico mirando cu e ta un beach hopi keto y trankil unda cu por relaha sea ta lesa un buki of disfruta di e momento y di e lama dushi. E trapi a keda modernisa cu luznan pa esnan cu ta desea di disfruta di e olanan di lama den oranan di anochi.

P hopi local y tambe turista na momento cu nan ta busca un trankilidad y kier ta leu di tur bochincha, Rodger’s Beach na San Nicolas ta e opcion cu tin. E lama a haya e nomber di Rodger’s Beach door di e Kapitan Britanico Rodger cu den 1928 a habri e prome refeneria na Aruba cu a habri portanan y prosperidad pa Aruba.

Pa basta tempo e trapi tabata den un mal estado, pero Gabinete Wever Croes II ta demostra di ta traha pa Aruba y awe por a mira e trabaonan cu Minister di Turismo Dangui Oduber a ehecuta na bienestar di Aruba unda cu Local y turista por sigui disfruta di e parti aki bahando for di e trapi principal pa yega Rodger’s Beach. Un di e prome pasonan pa revitalisa e bunita beach aki.

