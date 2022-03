Den cuadro di celebracion di nos dia di Himno y Bandera Fundacion Chico Harms a organisa dos dia di encuentro deportivo cu competencia di diferente wega popular. Diabierna tabatin competencia di volleyball y domino. Diasabra tabata clausura cu un interesante partido di softball riba tereno di Centro Deportivo Luciano Wever entre ekipo di Brazil Pariba vs Brazil Pabou. E idea ta pa organisa mas tipo di weganan asina un biaha pa luna no solamente entre ekiponan pariba di brug pero Aruba completo. E meta ta pa crea un e laso no solamente pa deporte pero entre deportistanan caminda nan por socialisa cu otro y pasa rato agradabel. Segun Parlamentario Molina deporte no ta solamente pa pasa un momento ameno of pa salud pero deporte tin un rol hopi mas importante e vehiculo social pa hende sera amistad, uni cu otro y asina yuda y/of cuida otro.

Fundacion Chico Harms ta un organisacion cu tin como meta pa engradece folklore y cultura Arubano cu actividadnan cu ta wordo desaroya y guia pe boluntarionan. E fundacion kier educa, inspira, entretene y empodera nos comunidad. Banda di organisa encuentronan deportivo e fundacion ta forma parti di e organisacion cu ta encarga cu Parada Cultural di ‘Dia di Brazil’. Molina tabatin oportunidad di papia cu e directiva di Fundacion Chico Harms unda nan a expresa nan preocupacion y ideanan pa engrandece deporte no solamente pariba di brug pero na Aruba en general. Na final di e anochi ameno Parlamentario Molina den nomber di Minister di Deporte Endy Croes y Ministerio di Deporte a haci entrega di dos reconocemento n’e ekiponan cu a participa den e torneo. Alabes Molina ta felicita Fundacion Chico Harms y boluntarionan pa nan bunita iniciativa y alabes pa engradece cultura di Aruba. Masha pabien na tur cu a participa y haci un evento uno exitoso!

