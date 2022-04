Mi ta sumamente contento di mira resultado di une sfuerso grandi haci no solamente door di Gobierno tambe di e departamentonan envolví. Awe tanto KIA como Guarda Nos Costa tin un grupi di trahado miho prepara pa atende cu nan tarea.” Esaki Parlamentario Alvin Molina, di fracción di MEP den Parlamento, a bisa despues di e ceremonia di entrega di diploma y huramentacion siman pasa.

Mas cu 20 funcionario a finalisa un curso prepara door di Opleiding Centrum KIA, di cualnan tabata Curso Basico Gevangeniswezen mientras cu esun pa personal di Guarda Nos Costa a concentra riba leynan di admision y expulsion, cu ta e parti cu nan ta traha cu ne.

Inversion haci den e dos gruponan aki ta mustra e compromiso di Gobierno di Aruba pa percura cu empleadonan publico, principalmente esnan di siguridad , ta debidamente prepara den ehecucion di nan tarea, importante pa orden publico na Aruba.

Parlamento, fraccion di MEP, tambe a hunga un rol importante den organisacion di cursonan asina. A haci apelacion na Minister di Husticia, sr. Rocco Tjon, tanto pa e presupuesto ultimo como esun actual pa pone e fondonan disponibel pa e parti di siguridad di Aruba ta bon cubri. No ta importante solamente pa tin e personal necesario pero tambe ta importante cu nan ta dispone di e conocemento necesario y pa nan sigui haya cursonan adicional.

Hopi importante tabata pa mira cu pa prome biaha den 20 aña di existencia, cu awor ta bou guia di sr. Richard Kramers, cu a percura pa personal di e departamento aki tambe ta haya cursonan necesario. “No solamente tira nan den un puesto y laga nan traha. Pero duna nan e conocemento necesario tambe.”

Ta masha importante pa nos fronteranan ta bon protegi y si e hendenan aki toch burla di siguridad, pa nan por wordo aresta mas lihe posibel, basa riba leynan local.

E grupo di KIA cu a huramenta y a haya nan certificado tin un rol special den KIA. Nan ta e di dos grupo cu a finalisa e curso aki. KIA no solamente ta responsabel pa wanta esnan cu comete un delito cera tras di trali. Pero mester percura cu mientras nan ta eyden, pa nan salud mental, recreacion, etc. Cumpli cu nan derechonan manera Tratadonan internacional ta señala. E grupo aki lo percura cu presonan ta wordo saca pa lucht y haci nan parti recreativo.

Mi kier gradici tur esnan cu a percura cu e cursonan aki por a bira un realidad. Y ta haci un apelacion na e Minister encarga pa pone mas curso disponibel pa trahadonan cu ta percura pa orden publico na Aruba. Naturalmente palabra di felicitacion na tur e graduadonan.”

