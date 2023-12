Tin hende ta boga pa Caya Grandi di San Nicolas bira un “red light district” y otronan ta pro pa saca prostitucion por completo for di e caya. Un situacion complex unda cu tin varios interes den wega. Un solucion pa yega bek na e tempo di gloria ainda no a awordo presenta. Manera e ta awo; deplorabel, peligroso, cu un mal fashi, prostucion ilegal, atraco, adictonan ambulante, sushedad y edificionan verval. Un cos ta sigur asina e no por keda.

Gobierno ta bin y gobierno ta bai. A yega tempo pa un gobierno tuma e responsabilidad y organisa un mehoracion den Caya Grandi di San Nicolas. Berdad, comercio y pueblo por trece bida den e area, pero mirando e complexidad di e situacion ta gobierno lo mester tuma liderazgo di e proceso. No por spera cu un comerciante, un habitante of un organisacion caritativo traha ful e plan pa rebiba “mainstreet” y bisindario. Comerciante, habitante y NGO’s tin un tarea y/of rol importante y nan input mester wordo balora y respeta. Ta keda na gobierno pa trece tur partner na mesa y start e proceso pa rebiba e area cu tin asina hopi potencial.



Pesey mi a entrega un mocion unda mi ta urgi gobierno pa instala un comision cu ta consisti di tur departamento concerni, comerciante y habitante pa yega na un plan cu tur hende por biba cune y ehecuta e plan aki. Poco poco nos por mira cu parti pabou di mainstreet San Nicolas (Promenade) ta hayando mas y mas bida. E plan ta cla pa ehecuta e desaroyo di e area entre Kulture Café y Arubus, pero Mainstreet San Nicolas parti pariba no por keda atras!