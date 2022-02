Pa Aruba e bienestar di nos lama ta importante. E ta importante pa nos cultura, recreacion, pa nos por pisca, pa proteccion di nos costa, mantencion di beachnan, y tambe importante pa nos turismo. 60% di nos turistanan ta bin Aruba specialmente pa nos santo blanco rondona di awa cristalino. Na 2019 CARMABI Corsou a haci investigacion kico ta e estado di nos awanan pazuid di nos isla. Nan a haci esaki riba peticion di Gobierno di Aruba. Mas cu claro ta hopi bon cu un investigacion asina ta wordo haci, kisas e mester a wordo haci añanan anterior caba, mi ta hasta di opinion cu esaki ta algo cu mester wordo haci periodicamente. E investigacion a wordo haci parti pazuid di Aruba den awa di 10 meter hundo. CARMABI a describi con e situacion ta awo, con e situacion a cambia durante e añanan y con e lo (por) bira den future si no tuma e pasonan necesario. Segun e investigacion aki nos rifnan di coral y mangelnan ta birando menos cu consecuencia cu piscanan tambe ta birando menos den cantidad y variacion. Motibonan cu a keda menciona pa cu esaki ta tormenta, temperatura cu ta subi rond mundo, piscamento dimas, sushedad, crecemento di populacion y falta di instancianan cu autoridad. Segun resultadonan di e rapport e situacion di nos rifnan/bida marino ta grave. Loke no tin den e rapport aki ta cu ta falta di un gobierno of e otro cu e situacion ta asina. E situacion aki ta algo cu ta desaroyando di decadanan atras, desde cu turismo a cuminsa bira nos pilar economica unda nos ta exploita nos lama combina cu otro factornan manera global warming. E situacion decadente di nos awanan no ta algo di Aruba so pero sigur un reto cu otro islanan di caribe tambe ta encontra. . Rapport CARMABI a keda publica na December 2020, durante Covid. Un rapport hopi importante cu na es moment cu el a keda publica lastima no tawata tin hopi espacio pa trat’e mirando e situacion di crisis cu nos pais tawata aden. Sinembargo nos ta mira e importancia y e urgencia pa cu e bienestar di nos lama y di e bida marino y pa es motibo e pregunta awor ta: ki maneho lo bin cune pa salba nos rifnan? Den e rapport aki ta keda menciona cu nos ta na tempo ainda, nos tin espacio pa tuma e stapnan corecto pa salba nos rifnan. Por a tuma nota cu a cuminsa caba cu renovacion y upgrade di RWZI. Awor e reto ta con nos ta bay sigui regula e contaminacion, regula piscamento, regula recreacion y con nos ta bay ehecuta e maneho di regulacion akinan.

