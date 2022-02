Dialuna ultimo den un encuentro publico a trata e resultadonan di investigacion di punto E.6 di Landspakket riba tema di Economia ‘Ondernemings- en Investeringklimaat Aruba’. Ta trata aki di puntonan cu mehoracion riba e area di clima empresarial y di inversion na Aruba. Un di e condicionnan den e Landspakket ta indica cu basa riba un investigacion independiente treci dilanti door di Economische Bureau Amsterdam (EBA) a stipula recomendacionnan cu mester keda implementa manera entre otro ley y reglamentacion.

Pa hopi tempo caba nos ta papia cu mester diversifica nos economia, pa por logra esaki mester tin hende cu ta desea di inverti den Aruba. Encurasha inversionistanan ta importante y NO DESCURASHA compañianan cu kier inverti na Aruba. Esaki ta conta pa comerciantenan internacional como local cu ta desea di cuminsa un negoshi y/of cu tin un negoshi caba y ta desea di expande nan servicio cu nan ta duna na nos conciudadanonan como tambe na nos bishitantenan.

Nos tur a yega di wordo acerca pa comerciantenan cu a expresa nan inkietud, preocupacionnan tin kisas un poco rabia con nos sistema actual ta funciona, cu ta strobanan di desaroya nan compañia, stroba di desaroya nos economia y cu ta limita asina cuponan di trabou. Na e momento aki no tin e ‘ease of doing business’ na Aruba. E no ta facil at all, cual ta pone cu e compañianan ta busca tur otro manera ‘omwegen’, no pasonan kier sino paso no tin otro opcion por ehempel departamentonan cu nan ta yama no ta contesta, of ta tarda lunas/añas pa haya un contesta. Durante e encuentro publico mi a trece algun di mi punto y mi preocupacionan padilanti manera ente otro;

(1). E termino cu nos por spera mehoracion; Segun e programa ta bay tin un duracion di dos aña y mei pa por wak un mehoracion y kico ta bay pasa den e periodo eynan? Mi a urgi minister Wever pa desaroya un manera cu comerciantenan no mester warda tanto tempo te ora e fase nan keda cla. Minister a duna di conoce cu proyecto ta parti den cuater fase y a cuminsa caba cu e fase permiso, e ambicion ta pa den diesdos luna keda cla apesar cu tin ‘wetgeving capaciteit’ limita na Aruba. Door cu e Landspakket casi tur ta desemboca riba cambionan di ley, tin un presion grandi riba nos huristanan. Pues lo tarda un poco prome cu e proyecto aki ta completamente finalisa.

(2). Con Minister di Economia lo bay traha riba e procesonan, of con e ta bay influencia e procesonan. Paso mayoria dje departamentonan ta cay bou di otro carteranan. E ta tarda asina hopi pa haya contesta, kisas ora e ‘advies’ bin e ta negatief y asina hopi tempo ya a pasa cu e ta descurasha e comerciantenan, a apela consecuentemente y hasta e ta opta pa bay haci inversion den otro pais. Nos por a compronde di e Mandatario di Economia cu den Conseho di Minister esaki ta wordo trata continuamente pa tur Minister ta riba e mesun linea. Ta bay bin un ‘mandaat’ di Conseho di Minister na e Mandatario di Economia pa trek e proyecto aki. E parti di implementacion ta bon hinca den otro y a wordo aproba caba den e Ministerraadbesluit di 4 di januari y cu a sigui e recomendacionnan di EBA.

(3). Nos ta bisa cu nos kier promove agricultura como un pilar economico supuestamente tin ‘vrijstelling’ na tur producto cu kier usa den dicho sector primario, pero ‘somehow’ esaki no ta funcionando. Kico ta bay haci pa hacie mas efectivo pe compañia cu kier inverti den agricultura cu di berdad nan por beneficia di e excepcionnan aki? Si di berdad nos kier promove agricultura nos mester haci bon uso di Santa Rosa. Si Santa Rosa mes no tin bista di kico ta pasando na Aruba den e area aki, e ora nan no por regule. Por ehempel nos por haya 100 agricultor cu kier planta tomati y dado momento tin dimas na Aruba. Con nos por regula pa Santa Rosa tin mas control di kico ta pasando den e mundo di agricultura na Aruba caminda cu nan por regula pero tambe duna conseho y haci peticion via conseho di minister of via di Ministerio en cuestion pa nos promove agricultura cu ainda falta na Aruba.

Minister a contesta cu Sector Primario ta cay bou di otro Minister pero esey no ta kita afo cu e beleid macro-economico ta responsabilidad di Minister di Economia, esey ta significa cu nos mester sa unda nos ta bay. Pa bo planea macro-economicamente bo mester tin un basis, bo mester sa kico tin, unda bo ta bay y ki efecto e ta bay tin riba GDP, werkgelegenheid. Actualmente nos no tin e informacionnan intergral ey. Minister Wever a pidi universidad di Wageningen pa haci e investigacion pa nos tin un idea kico precies e basis mester ta y e direccion cu nos mester bay den dje. Pa stimula un sector sin tin data y sin un analisis macro- economico, con por tuma decision. Nos mester aloca fondo di pais Aruba basa riba datos.

Mi ta contento cu e Mandatario di Economia a papia di expertonan, nos tin mester di nan experticio pa diferente parti di e proyectonan, solamente si traha cu expertonan cu tin conocemento y experencia di e materia nos por garantisa cu nos ta bay pa dilanti. Expertonan di ley, expertonan riba e vergunningstelsel, implementatie managers, expertonan riba e Aruba Fair Trade Authority expertonan riba tereno bancario. Na luna di augustus aña pasa nos a bisa cu nos ta bay traha riba e desaroyo pariba di brug, tremendo !, mi ta sumamente contento cu nos ta di acuerdo cu esey. Nos tin mester di un experto pa yuda nos cu esey tambe, nos mester un hende cu experencia y conocemento riba e diseño di comunidad. Mi ta desea di mira cu e ‘Community Designer’ tambe ta forma parti di e plan economico y tambe ta forma parti di e presupuesto cu dentro di poco nos lo trata den Parlamento. Segun e Mandatario di Economia den e presupuesto tin fondonan pa deskundig advies, esaki ta pa tanto desaroyo di centro di Oranjestad como tambe e desaroyo di centro di San Nicolas. Esakinan ta den preparacion pa busca expertonan, a ricibi ‘quotations’ caba di profesionalnan cu tin experticio cu ‘Urban planning y designing’ esaki ta desaroyonan cu mester ‘pak aan’ na un manera structural. Mi ta gradici Minister di Asunto Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel Geoffrey Wever pa e informacion y splicacion brinda na Parlamento.

