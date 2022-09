Un biaha mas ta hopi cla cu Instituto Medico San Nicolas (ImSan) ta un hospital oficial para riba su pia, cu tin su maneho exitoso te cu ta sperando un reconosimento internacional. Un hospital cu por sigi desaroya su mes brindando servicio na tur ciudadano di nos isla. Bisando esaki ta obvio, un biaha mas, cu un fusion entre e dos hospitalnan, tuma over ImSan bou di e capa di Horacio Oduber Hospital (HOH), no ta e caminda cu nos tin cu bay.

Pa prome ImSan ta un orguyo pa Aruba y sigur tambe pe districto di San Nicolas. E tabata un esfuerso di hopi aña pa por a logra yega unda ImSan ta awe. No ta husto pa esnan cu no tabata envolvi den e lucha aki bin tuma over maneho di un proyecto awo cu e ta exitoso.

Di dos, hendenan di pariba di brug poco poco ta hayando un cuido y servicio medico mas miho, e risico tey cu si e wordo tuma over door di HOH e accento atrobe lo cai pabow y e hendenan di pariba lo perde e servicio. No ta necesario paso e colaboracion entre e dos hospitalnan riba nivel operacional ta bayendo bon. ImSan ta brinda servicio y tin aparatonan ultra moderno cu HOH no tin y vice versa.

Por ultimo, HOH mes pa hopi decada ta luchando pa mehora nan maneho financiero y interno, mientras cu ImSan a registra unicamente logronan exitoso, un tras di otro. Concluyendo no tin ningun indicacion cu mando di HOH ta esun indica pa tuma over ImSan. Si nos kier papia di e topico di fusion kisas nos mester bolter e y papia pa ImSan tuma over HOH.

Palabranan di pabien na Dr. Joel Rajnherc y su ekipo di IMSAN cu ta trahando cu amor, dedicacion y pasion pa tur pashent cu ta bishita ImSan, ja caba 500 pashent cu a ricibi e trato di radio terapia. Danki na nos minister di salubridad publico Dangui Oduber pa persevera riba e vision di ex-minister Booshi Wever pa trece un hospital parti pariba di Aruba.