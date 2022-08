Danki Dios, nos ta biba riba un pais bendiciona, cu en general nos hendenan ta conoci pa nan amabilidad y hospitabilidad. Esaki sigur ta contribui na siguridad den nos barionan y pa nos bishitantenan.

Nos tin cu duna e bendicion aki un man si door ilumina nos isla durante oranan di scuridad. Pone luz unda falta y drecha esunnan cu no ta funciona mas. Suficiente iluminacion por evita pa hende trompica, por evita accidente den trafico, por preveni pa hende bira victima di malhechor. Ladron gusta scuridad paso ta evita nan wordo gara.

Na San Nicolas tin varios bario cu falta luz, sea no tin luz mes of nan no ta traha. Mi kier gradici sr. Hilario Doncker pa yuda inventarisa cayanan unda cu falta iluminacion. Hilario sigur ta conoci como un periodista cu ta haci bon uzo di su plataforma pa alerta tocante topiconan cu ta reina den comunidad pariba di brug. Berdad nos tin departamentonan cu ta encarga cu esaki, pero ta bon pa yuda nan provee e informacion aki.

Pa menciona un algun di bario/caya pariba di brug cu mester y merece un miho iluminacion: varios caya den Village, centro di San Nicolas, Lago Heights y den Bernhardstraat.

Un danki tambe na tur habitantenan di Mabon cu a pone nan firma pa despues di hopi aña, nan tambe por gosa di un bario cu luz y extra siguridad cu esaki lo trece cune. Di aki ta urgi e Minister y departamentonan concerni un biaha mas pa duna e atencion necesario pa resolve e problematica aki.