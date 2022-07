Siguridad ta hopi importante pa nos pais, den prome luga pa nos ciudadanonan por biba trankil. Pa nos turistanan, e siguridad ta e motibo primordial dicon nan ta scoge Aruba como nan destinacion, kiermen siguridad ta importante pa nos economia. Dimes tin hende ta scoge pa comete actonan criminal pa luho, status of poder. Pero un gran parti di hende cu ta haci algo contra ley, ta pa via di necesidad. Necesidad pa por cubri gastonan di cas, transporte, paña, scol et cetera, necesidad pa pone pan riba mesa.

Durante pandemia hopi ciudadano a perde nan trabou of a sufri un reduccion den salario of a perde esaki por completo. Cada persona cu perde trabou, cu no tin un entrada mas, cu no por pone pan riba mesa di su famia ta forma un extra risico pa e bay comete actonan penal pa por sobrevivi. Y esey no ta conta solamente pa esun cu a perde su trabou, ta conta pa tur miembro di su famia y esnan cu ta depende di e 1 trabou ey. FASE a yuda miles di ciudadano pa por tin pan riba mesa. FASE a yuda preveni pa hendenan a bay comete actonan penal pa por sobrevivi.

Economia di Aruba a crash completamente door di e pandemia, pero criminaliteitscijfers no a aumenta. FASE a yuda cu nos por a preserva/mantene e bendicion cu Aruba tin di ta un pais relativamente sigur. Aruba mester keda un pais conoci pa su siguridad, esey ta haci nos pais uno atractivo pa nos turistanan, esey ta pone cu nos economia por a crece bek asina lihe. Durante pandemia Aruba a logra di keda e pais sigur cu nos ciudadanonan y bishitantenan ta goza di dje. FASE a aporta grandemente na esaki. Un danki na nos ministernan Glenbert Croes y Rocco Tjon, ministerraad completo y tur departamentonan concerni, pa boso vision, determinacion y curashi pa eherce e proyecto FASE.