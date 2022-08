Otro siman Cuerpo Policial di Aruba lo conoce su hefe nobo. Di un banda ta un lastima cu atrobe a haya necesario pa busca un hende di afo pa lidera KPA. Dimes cu nos lo desea pa tin nos hendenan local na timon di nos departamentonan gubernamental. Pa un of otro motibo e ‘selectiecommissie’ cu tabata encarga pa busca nos siguiente altocomisario no a logra haya e persona capacita na Aruba mes. Di otro banda esaki ta un oportunidad pa reenforsa e scarsedad na lider cu tin den top di KPA. Pa 3 aña Hulanda lo aporta cu un ‘korpschef’ y algun miembro di staf. Sigur algo positivo cu e landspakket ta provee.

Loke ta mas cu claro ta cu KPA tin mester di un mando policial fuerte pa yuda nos cuerpo progresa, pa evita cu e barco cu ya caba ta rand rand di awa disparce por completo. Danki Dios, nos ta bendiciona cu polisnan y cu ‘burgerpersoneel’ cu te ainda tin e pasion pa nan trabou y e gana di sirbi pueblo di Aruba. Te ainda nos por gosa di un bida relativamente safe y nos por mercadea Aruba como un destinacion sigur pa nos turistanan. Pero nos no mester tuma e siguridad ey ‘for granted’. E ta algo hopi debil y como pais nos ta ripara cu lastimamente tin hopi cos ta pasando cu nos no por acepta. Pa por recupera e sentimento di siguridad, ta sumamente importante pa keda inverti den comunidad en general pero sigur tambe den nos departamentonan cu ta percura pa e siguridad.

Ramon Arnhem tin su educacion y su experencia como hefe di polis na Hulanda. E no conoce nos organisacionnan tampoco nos cultura cu sigur lo trece su retonan pe. Esaki por significa si cu e tin un bista imparcial y limpi cu por yud’e mira e ‘bigger picture’ y formula un vision ‘out of the box’. Sigur mi lo invit’e pronto pa e presenta su vision na Parlamento di Aruba. Nan kiermen e parce e actor Idris Elba. Wel, si e bira mesun exitoso cu su dubbelganger, sigur nos lo por gradici’e pa su ‘input’ aki 3 aña.