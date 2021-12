Ultimo dianan aki e topico di Eagle LNG ta uno bastante popular. Ora cu un proyecto keda presenta e ta normal cu tin pregunta y cu kier sa e pro y contra di un proyecto asina. Ayera den un encuentro publico representantenan di WEB, RDA y Eagle LNG hunto cu Minister Glenbert Croes tawata presente pa contesta tur pregunta, y kita tur duda cu por tawata tin. A keda demostra ayera cu no tawata tin ningun pregunta of duda berdadero cu e expertonan no por a contesta y a wordo confirma cu e proyecto aki tin solamente efectonan positivo pa Aruba. Sr. Lalani, representante di Eagle LNG, mes a bisa cu mayoria di nan preocupacionnan no ta basa riba hechos.

Awe den e continuacion di e reunion publico un bes mas Minister President y Minister di Energia tawata tey pa contesta tur pregunta of duda cu por a keda. Personalmente mi ta mira solamente oportunidadnan positivo pa Aruba y especialmente pa San Nicolaas. Esaki ta e oportunidad pa encamina e ruta pa un mihor medio ambiente, stabilisa prijs di awa y coriente, y hopi importante crea cupo di trabou. E desaoroyo aki lo percura pa trece movecion na San Nicolaas, su economia, su infrastructura, su desaroyo en general.

Comments

comments